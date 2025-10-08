Slenkančio Gedimino kalno istorija kartojasi kitur

Klaipėdos piliavietę stebintiems miestiečiams tai, kas vyksta ant pylimo, Gedimino kalno istoriją primena.
„Praeitais metais pradėjo slinkti, po to truputį sutvarkė, bet vis tiek slenka, ta plėvelė suplyšo. Vienu žodžiu, reikia tvarkyti, kitos išeities nėra“, – sakė pašnekovas.
Piliavietės rytinio pylimo nepavyksta apsaugoti nuo nuošliaužų, nors šios vietos atkūrimas kainavo apie puspenkto milijono eurų. Po pylimu įrengtas konferencijų centras bei Antrojo pasaulinio karo ekspozicija.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
„Toje pačioje vietoje, kur yra šlaitas įgriuvęs, varvėjimo dar nėra. Tai priklausys nuo to, jeigu užeis didžiuliai lietūs – tie dalykai gali atsirasti. Tačiau ne čia problema, kad šiandien taip yra. Problema ta, kad objektas, ką tik restauruotas, reikalauja naujų sprendimų“, – kalbėjo Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus direktorius Jonas Genys.
Pasak muziejininkų, pagaliais paramstyta griuvena, dar ir muziejui grasinanti, tikrai nepuošia istorinės vietos.
„Žala iš to šlaito yra įvairiapusė. Techniškai, kalbant apie muziejaus eksploatavimą, ir įvaizdžiui. Paties paminklo – kultūros paveldo objekto – patrauklumui tai labai kenkia“, – teigė J. Genys.
Ir miesto valdžiai piliavietės vaizdas akis bado.
„Tai yra tokia reprezentacinė miesto vieta ir tikrai taip neturėtume atrodyti. Juolab, kad dabar pastatytas didysis pilies bokštas – ta vieta dar labiau tapo patrauklesnė“, – aiškino Klaipėdos vicemeras Algirdas Kamarauskas.
Šiemet baigiasi rytinės dalies atkūrimo projekto garantinis laikas – dešimtmetis. Ir kadangi grunto slinkimo bėdų nepavyko išspręsti, Klaipėdos valdžia kreipėsi į teismą. Pateikė nemenką ieškinį – kiek kainuotų defektus ištaisyti.
„Mūsų ekspertai buvo paskaičiavę, kad šių problemų sutvarkymui reikės apie 170 tūkstančių eurų. Teismo paskirtas ekspertas įvardijo kitą sumą – 40 tūkstančių, paskui po teismo posėdžio ši suma padidėjo iki 54 tūkstančių“, – tvirtino Klaipėdos vicemeras.
Viliamasi, kad teismas nustatys ir kas padarė klaidas – tas, kas statė, projektavo ar prižiūrėjo statybas, bet niekas savo kaltės neįžvelgia.
„Čia reikėtų teismo eksperto klausti. Yra nustatyta, ten nepadarė poros sluoksnių iš tikrųjų, bet tikrai nieko nenoriu kaltinti“, – kalbėjo projekto vadovė Snieguolė Stripinienė.
„Mums buvo pateiktas projektas ir mes, kaip orkestras, gavome natas ir grojome pagal natas. Ar, kitaip sakant, mes, kaip statybininkai, dirbome pagal projektą“, – nurodė bendrovės „Pamario restauratorius“ vadovas Aldas Kliukas.
Miesto valdžia sako stebėsianti situaciją žiemą – kiek dar šlaitas slinks. Tikisi, kad brokas, senųjų ar naujai samdomų rangovų, bus ištaisytas iki tol, kol savivaldybė apsispręs dėl tolesnės piliavietės plėtros.
