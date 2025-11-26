Prūsijos kunigaikštystei – 500 metų

Šį šeštadienį, lapkričio 29 d., Pilies muziejaus konferencijų salėje (Priešpilio g. 2) organizuojamas renginys, skirtas 500-osioms Prūsijos kunigaikštystės įkūrimo metinėms paminėti.
Žemes, tarp Vyslos ir Nemuno žemupių, ten, kur gyveno baltiškos prūsų gentys, XIII a. pirmojoje pusėje užkariavo krikščionybę platinęs Vokiečių ordinas.
Šioje teritorijoje buvo įkurta Ordino valstybė, kuri po nesėkmingų karų XV a. nusilpo.
Vokietijoje kilus reformacijos judėjimui, paskutinis Ordino didysis magistras Albrechtas Brandenburgietis pasinaudojo Reformacijos sudarytomis galimybėmis pertvarkyti krašto religinę, politinę, ekonominę ir kultūrinę sandarą.
1525 m., priėmęs Liuterio mokymą, jis Ordino valstybę pavertė pasaulietine protestantiška Prūsijos hercogyste (kunigaikštyste).
Prasidėjo procesai, ilgam pakeitę viso regiono pobūdį.
Mažosios Lietuvos istorijos muziejus kviečia į renginį, kurio metu bus proga prisiminti Prūsijos kunigaikštystės kelią į suverenumą, Reformacijos pradžią Klaipėdoje.
Senosios muzikos ansamblio „Šviesotamsa“ muzikinėje programoje dominuos Prūsijos kunigaikštystės tematinė gija, kuri sieja Karaliaučiaus poetų eiles, Prūsijos valdovų kurtą muziką bei jų dvaro kompozitorių kūrybą.
Istorikas Marius Ščavinskas skaitys pranešimą „Valdžia ir galia iki Prūsijos kunigaikštystės įkūrimo: Vokiečių ordinas Prūsijoje XIII–XV a.“.
O istorikas Vacys Vaivada kalbės „Reformacijos pradžios Klaipėdoje klausimu“.
Renginyje koncertuos senosios muzikos ansamblis „Šviesotamsa“, parengęs koncertinę programą „Prūsijos kunigaikštystei 500“.
