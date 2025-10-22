SGD terminale – novatoriška operacija

„KN Energies“ komercijos direktoriaus Mindaugo Naviko teigimu, biometano virtualaus skystinimo operaciją įgyvendinęs Klaipėdos suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalas – pirmasis terminalas Baltijos šalių regione, siūlantis tokią paslaugą.
Pradėjus teikti šią paslaugą, biometano gamintojai bei tiekėjai galės efektyviai integruoti savo veiklą į SGD logistikos grandinę ir realizuoti tiek Lietuvoje, tiek visoje Europoje pagamintas ir bendrame Europos dujų tinkle esančias dujas.
„Šiuo metu tik nedaugelis iš 28 veikiančių Europos SGD terminalų teikia biometano skystinimo ar virtualaus skystinimo paslaugas. Tai leidžia pasiūlyti lankstų ir efektyvų sprendimą, aktualų tiek Lietuvos, tiek užsienio rinkos dalyviams, ieškantiems tvarių degalų alternatyvų“, – teigė M. Navikas.
„KN Energies“ – tarptautinė energijos terminalų operatorė, užtikrinanti saugius ir patikimus skystųjų energijos produktų bei SGD srautus Baltijos jūros regiono vartotojams, o klientams visame pasaulyje padedanti žiniomis ir gebėjimais plėtoti tvarios energetikos infrastruktūros projektus.
Bendrovė šiuo metu Lietuvoje eksploatuoja tris skystųjų energijos produktų terminalus Klaipėdoje, Subačiuje ir Marijampolėje, yra SGD terminalų Lietuvoje, Vokietijoje ir Brazilijoje operatorė.
Taip pat teikia komercinio eksploatavimo paslaugas keturiems Vokietijos plaukiojantiems SGD terminalams.
