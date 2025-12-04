Klaipėdos SGD terminale – pirmasis „Igničiui“ skirtas virtualiai suskystinto biometano krovinys

Naujausia operacija atlikta valstybės valdomos „Ignitis grupei“ įmonės „Ignitis“ užsakymu – dujos bus tiekiamos bendrovės klientams bei naudojamos jūrų transporte, ketvirtadienį pranešė „Ignitis“.
„KN Energies“ BNS informavo, kad tai jau penkta tokia operacija nuo tada, kai spalio viduryje virtualų biometano suskystinimą atliko Norvegijos įmonė „Equinor“.
„Igničio“ Biometano verslo plėtros vadovė Aušrinė Vilimavičiūtė sako, kad „Ignitis“ tampa tvaraus kuro tiekėju, kuris veiks visame Baltijos jūros regione.
„Ignitis“ kaip ilgalaikis Klaipėdos SGD terminalo naudotojas laivų operatoriams nuo šiol gali pasiūlyti suskystinto biometano tiekimą, perkrovimą į bunkeravimo laivus ar kitas talpyklas bei visas reikalingas tvarumo dokumentacijas“, – pranešime sakė A. Vilimavičiūtė.
Kaip rašė BNS, spalį „Independence“ tapo pirmuoju tokią paslaugą teikiančiu terminalu Baltijos šalyse.
Tikimasi, kad virtualaus suskystinimo paslauga leis biometano gamintojams, tiekėjams efektyviai integruoti savo veiklą į SGD logistikos grandinę bei realizuoti tiek Lietuvoje, tiek visoje Europoje pagamintas ir bendrame Europos dujų tinkle esančias dujas.
