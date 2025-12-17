Sena problema Klaipėdoje – bet kur numesti paspirtukai

Tvarkos, kuri iš pradžių atrodė vykusi, ir vėl pradėjo trūkti – elektrinių paspirtukų vairuotojai taisyklių nepaiso ir palieka šias transporto priemones ten, kur jiems patogiausia.
Klaipėdietė Jovilė pastebėjo, kad chaosas prasidėjo iš naujo – paspirtukai mėtosi ne tik daugiabučių kiemuose ar šaligatviuose, bet ir prie pat judrių miesto gatvių.
„Manau, kad žmonės paspirtukus bet kur palieka ne specialiai, o dėl to, kad jie turi tikslą nuvažiuoti iki tam tikros vietos, tačiau ne visur yra stotelės paspirtukams palikti“, – svarstė Jovilė.
Vis dėlto mergina pripažįsta, jog kai kurie žmonės elgiasi neatsakingai – transporto priemonių palikimas bet kur ne tik gadina miesto vaizdą, bet ir trukdo praeiviams.
„Jeigu tam tikroje vietoje specialios zonos nėra, gal visgi mandagiau būtų paspirtuką atremti į kokį stulpą ar pastatyti tvarkingai, o ne numesti pievoje ar beveik mašinoms po ratais“, – pridūrė ji.
Remiantis „Bolt“ interneto svetainėje pateikta informacija, tada, kai žmogus nori pasinaudoti paspirtuko paslaugomis, į telefoną reikia atsisiųsti specialią programėlę, kurioje bus pateiktas žemėlapis su leidžiamomis ir draudžiamomis važiuoti zonomis.
Ten nurodyta, kad geltonose zonose yra ribojamas didžiausias leistinas paspirtuko greitis, o raudonose zonose važiuoti galima, tačiau už joje paliktą paspirtuką gali grėsti bauda.
Raudona zona su ženklu „Eismas draudžiamas“ yra teritorija, į kurią draudžiama ne tik įvažiuoti – ten negalima ir pastatyti paspirtuko.
Mėlynos parkavimo piktogramos reiškia privalomą arba rekomenduojamą stovos vietą – tamsiai mėlyna yra privaloma parkavimo vieta, o šviesiai mėlyna – rekomenduojama.
Nepaisant taisyklių, dalis gyventojų nurodytų zonų paisyti vis dar nenori ir palieka paspirtukus jiems neskirtose vietose.
Nors mieste yra specialios paspirtukų stotelės, žmonės nusprendžia palikti šias transporto priemones ant šaligatvio, prie gatvės ir kitose vietose.
