Savaitė – su vėju ir lietumi

Šeštadienį dieną pūs vakarų, šiaurės vakarų vėjas, siekiantis 8–13 m/s, o gūsiai gali sustiprėti iki 18–23 m/s. Dieną numatomas trumpas lietus, o vakare – ir stiprus lietus su perkūnija. Temperatūra pakils iki 16–18 laipsnių šilumos.
Sekmadienis taip pat bus vėjuotas – naktį vakarų, šiaurės vakarų vėjas sieks 8–13 m/s, o gūsiai bus 15–18 m/s. Naktį numatomas lietus ir perkūnija, temperatūra nukris iki 13–15 laipsnių. Dieną išliks šiaurės vakarų vėjas, kuris sieks 8–13 m/s, tačiau palis nestipriai, o termometrai rodys 17–19 laipsnių.
Pirmadienį oras bus kiek ramesnis – naktį pūs vakarų vėjas, siekiantis 7–12 m/s, o dieną – vakarų, pietvakarių ir sieks 6–11 m/s. Lietaus nenumatoma, naktį temperatūra sieks 14–16, dieną – 17–19 laipsnių šilumos.
Antradienį pietvakarių, pietų vėjas tiek naktį, tiek dieną sieks 7–12 m/s. Naktį bus 14–16, o dieną – jau 19–21 laipsnis šilumos.
Trečiadienį pietvakarių vėjas išliks 6–11 m/s tiek naktį, tiek dieną. Naktį žymesnio lietaus nenumatoma, o dieną nestipriai palis. Temperatūra naktį sieks 15–17, dieną – 18–20 laipsnių.
Ketvirtadienį lietaus taip pat neišvengsime. Naktį pūs 5–9 m/s stiprumo pietvakarių vėjas, dieną jis sustiprės iki 7–12 m/s, o gūsiai gali siekti 15–17 m/s. Lietus numatomas ir naktį, ir dieną. Naktį temperatūra laikysis apie 14–16, o dieną 17–19 laipsnių šilumos.
Penktadienį naktį pietvakarių vėjo gūsiai sieks 15–17 m/s. Numatomas nedidelis lietus, o temperatūra sieks 14–16 laipsnių. Dieną pūs pietvakarių, pietų krypčių vėjas, kuris sieks 8–13 m/s. Prognozuojamas lietus, o temperatūra laikysis apie 17–19 laipsnių.
Pasak sinoptikų, ateinantį savaitgalį vėjas pasuks į šiaurės rytus, tačiau jis bus nestiprus ir sieks 5–9 m/s. Lietaus sulauksime ir šeštadienį, ir sekmadienį. Naktimis temperatūra laikysis apie 12–14, dienomis – 17–19 laipsnių šilumos.
Naujausi komentarai