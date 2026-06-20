Šarūno Vaitkaus šeimoje – skaudi netektis

Š. Vaitkus liūdna žinia pasidalijo socialiniame tinkle „Facebook“. Įraše Palangos meras uošvei skyrė šiltus žodžius, su pagarba prisiminė moters stiprybę, gerumą ir nuoširdų rūpestingumą.
„Šiandien po sunkios ligos amžinybėn iškeliavo mano uošvė – nepaprastai šviesus, geras ir nuoširdus žmogus.
Visą savo gyvenimą ji skyrė Dievui ir žmonėms. Daugelį metų būdama vargonininke, ji ne tik grojo bažnyčioje – ji savo tikėjimu, darbais ir gyvenimo pavyzdžiu palietė daugybės žmonių širdis.
Tai buvo moteris, kurios gerumas, kuklumas ir rūpestis kitais niekada nepalikdavo abejingų.
Sunki liga atėmė jėgas, tačiau neatėmė jos šviesos. Net sunkiausiomis akimirkomis ji išliko stipri, ori ir kupina meilės savo šeimai bei artimiesiems.
Esu dėkingas likimui, kad turėjau galimybę pažinti tokią puikią ir šviesią uošvę. Jos gyvenimas buvo tylus, bet labai prasmingas liudijimas, kad tikroji žmogaus vertė slypi ne žodžiuose ar pareigose, o gebėjime mylėti, padėti ir būti šalia kitų.
Šiandien mūsų širdyse daug skausmo, tačiau kartu ir begalinis dėkingumas už jos gyvenimą, už jos paliktą meilę, tikėjimą ir šviesą.
Ilsėkitės ramybėje Selvestra . Jūsų muzika, gerumas ir meilė liks su mumis amžinai. Ačiū medikams, kurie padarė viską ką galėjo. Ypač Elonai ir Rasai“, – rašoma įraše.
(be temos)