Rekordinis bendruomenių aktyvumas: klaipėdiečiai pasiruošę pagerinti miesto gyvenamąją aplinką

Likus vos vienai dienai iki projektų teikimo pabaigos, buvo pateikta tik 13 pasiūlymų, tai yra klaipėdiečių idėjų, kaip pagerinti gyvenamąją aplinką mieste.
Tačiau bendruomenės mobilizavosi ir per paskutinę parą atsiuntė dar 19 projektų.
Klaipėdos savivaldybės Sporto, jaunimo ir bendruomeninių reikalų skyriaus vyr. specialistė Renata Razgienė, kuruojanti dalyvaujamojo biudžeto programą, teigė, kad vienais metais buvo pateikti 24 pasiūlymai, o kartą – net 32, šiemet – 31, taigi beveik rekordinis skaičius.
Dalyvaujamasis biudžetas tarsi įrankis, suteikiantis gyventojams teisę patiems spręsti, kaip išleisti dalį miesto biudžeto lėšų.
Svarbiausia pateikti patrauklią, kitų bendruomenės narių palaikymo vertą idėją, kaip pagerinti viešąją infrastruktūrą gyvenamojoje aplinkoje, o laimėjusio pasiūlymo įgyvendinimu pasirūpins savivaldybė.
Klaipėdoje jau yra įgyvendinta 10 ankstesniais metais pasiūlytų dalyvaujamojo biudžeto idėjų: vaikų žaidimų aikštelės, poilsio, sporto erdvės.
Laimėję projektai finansuojami iš miesto biudžeto – šiemet tam numatyta 200 tūkst. eurų suma.
Idėja turi būti įgyvendinama vienoje miesto viešųjų erdvių, vieno projekto bendra įgyvendinimo vertė negali viršyti 100 tūkst. eurų.
Šiais metais išskirtinai daug – net penkis – pasiūlymus pateikė Žvejybos uosto rajono bendruomenės.
Sąjūdžio parke klaipėdiečiai siūlo įrengti lauko meno ir bendruomenės erdvę.
Tauralaukyje norima judėjimo salos, Giruliuose siekiama atnaujinti miško laiptus.
Alksnynės mikrorajono gyventojai norėtų krepšinio aikštelės, o Žardininkų tvenkinyje – dekoratyvinio vandens fontano.
Pajutę „Bendrystės“ tilto naudą per Dangę (kurį netrukus demontuos), žmonės pageidauja įrengti nuolatinį pėsčiųjų tiltą už dalyvaujamojo biudžeto lėšas.
Iki spalio 31 d. vyks administracinis projektų vertinimas, iki lapkričio 21 d. pasiūlymus vertins darbo grupė.
Nuo lapkričio 21 iki gruodžio 21 d. bus balsuojama, o gruodžio 30–31 d. bus paskelbti rezultatai.
