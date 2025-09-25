Klaipėdoje prasidės trijų naujų vaikų žaidimų aikštelių įrengimo darbai

Kuriant naujas erdves atsižvelgiama ir į specialiųjų poreikių turinčių vaikų integraciją – visose trijose aikštelėse bus įrengti jiems pritaikyti įrenginiai.
Žardininkų parke (netoli I. Simonaitytės g. 24) nauja aikštelė bus įrengiama pagal dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvą. Čia vaikai galės džiaugtis daugiafunkciniu įrenginiu „žiogas“, batutu, besisukančiomis balansinėmis sūpynėmis, karusele, švytuoklinėmis sūpynėmis ir specialiomis balansinėmis sūpynėmis, pritaikytomis asmenims su negalia.
Mogiliovo g. 13 gyvenamojo daugiabučio kiemo žaidimų aikštelėje bus įrengtas daugiafunkcinis įrenginys, balansinis lieptelis, karuselė, švytuoklinės bei balansinės sūpynės ir spyruoklinis įrenginys asmenims su negalia.
Minijos g. 129 gyvenamojo daugiabučio kiemo žaidimų aikštelėje atsiras daugiafunkcinis įrenginys, balansinės ir švytuoklinės sūpynės, besisukanti virvinė piramidė bei spyruoklinis įrenginys, skirtas asmenims su negalia.
Numatoma statybos darbų trukmė – 3 mėnesiai. Jei oro sąlygos bus palankios, visos aikštelės bus įrengtos dar šiais metais.
Klaipėdos savivaldybė kviečia gyventojus aktyviai dalyvauti kuriant patrauklesnę miesto aplinką – teikti pasiūlymus Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti (Dalyvaujamojo biudžeto) programai. Idėjas galima teikti iki spalio 18 d.
Visą informaciją apie Gyventojų iniciatyvų skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti programą galima rasti čia: https://dalyvauk.klaipeda.lt/.
