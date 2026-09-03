Profesorių primins ypatinga freska

Šventės akcentas – kūrinys
Vienu svarbiausių KU akademinių metų pradžios šventės momentų tapo atminimo ženklas universiteto istorijai – atidengta freska profesoriui S. Vaitekūnui.
Simbolinę juostelę prie naujojo kūrinio perkirpo KU rektorius Artūras Razbadauskas.
S. Vaitekūnas buvo antrasis šio universiteto rektorius – viena asmenybių, reikšmingai prisidėjusių prie šios švietimo įstaigos kūrimo.
Prieš atidengiant kūrinį, profesorių prisiminė ir skirtingais gyvenimo etapais jį pažinoję žmonės.
Studentai – lyg paukščiai
Freskos autoriui J. Vosyliui šis darbas buvo ypatingas ir dėl naujos patirties.
Menininkas pasakojo ieškojęs būdo, kaip freskoje atskleisti ne tik profesoriaus asmenybę, bet ir jo ryšį su universitetu bei studentais.
„Tokį darbą dariau pirmą kartą. Kartu galvojau, kaip kuo daugiau atskleisti žmogaus asmenybę toje freskoje. Profesorius S. Vaitekūnas buvo ypač aktyvus. Todėl nutariau freskoje pavaizduoti keltą, bet keltą ne žmonių, o paukščių, kadangi būtent studentai man asocijuojasi su tais, kurie atskrenda lyg į žinių krantą ir tų žinių pasisėmę išskrenda“, – renginyje atviravo freskos autorius.
Pasak menininko, galimybė kūrinį įgyvendinti šioje erdvėje jam taip pat tapo išskirtine patirtimi.
„Esu labai dėkingas, kad galėjau dirbti šioje sakralioje erdvėje. Šitas darbas man įsimins visam gyvenimui“, – teigė J. Vosylius.
Nuo šiol freska taps neatsiejama S. Vaitekūno aulos dalimi.
Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus, sveikindamas bendruomenę su naujų mokslo metų pradžia, taip pat pabrėžė profesoriaus asmenybės svarbą.
„Labai džiaugiuosi, kad buvo pagerbta tokia išskirtinė asmenybė. Linkiu visai Klaipėdos miesto bendruomenei išlaikyti sampratą ir tikėjimą, kas yra garbingas žmogus. Šis žmogus buvo vienas universiteto lyderių“, – tvirtino meras.
16 proc. daugiau studentų
Pažymėtina, kad šiemet KU bendruomenė dar didesnė – studijas pradeda daugiau kaip 3,7 tūkst. studentų, 16 proc. daugiau nei prieš metus.
Tarp bakalauro studijų programų daugiausia stojančiųjų dėmesio sulaukė psichologija, vaikystės pedagogika ir radiologija. Iš inžinerinių studijų išsiskyrė informatika ir elektros inžinerija.
Universitetui šie metai svarbūs ir dėl sugrįžtančio pedagogų rengimo.
Taip pat baigiamas statyti naujas studentų bendrabutis, kuriame planuojama beveik 200 vietų. Jame bus įrengtos bendros veiklų, poilsio ir sporto erdvės.
Kitais metais laukia ir didelės investicijos į studijų bei mokslo bazę. Europos investicijų banko valdyba pritarė 17 mln. eurų finansavimui Inžinerinių laboratorijų ir Medicinos simuliacijų centro statybai.
Naujausi komentarai