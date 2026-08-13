Prie renovuoto daugiabučio neliko drenažinės sistemos?

Naikupės g. 9 namas renovuotas prieš septynerius metus.
Tuomet pasirūpinta, kad nuo drėgmės būtų apsaugoti namo pamatai, tam aplink supilta ventiliacinė drenažinė juosta iš smulkios skaldos.
Šiuo metu šalia šio namo įrengtas naujas šaligatvis ir, vykdant darbus, ši juosta buvo panaikinta.
„Ypač didelį nerimą mums kelia sprendimas dėl lietvamzdžių – jų galai įremti tiesiai į šaligatvį, be vandens nuotekų griovelio arba dubens. Šaligatvio dangos laukia greita erozija ir trupėjimas. Mums kilo pagrįstų abejonių, kad darbai atliekami nevykdant techninio projekto, statybos techninių reglamentų reikalavimų“, – kreipimesi rašė gyventojai.
Žmonės nedelsiant prašo, kol dar vyksta darbai, patikrinti, ar jie atliekami pagal patvirtintą techninį projektą.
Gyventojai reikalauja atkurti buvusią pamatų ventiliaciją ir drenažą, įvertinti, ar aklinas šaligatvis ateityje nesudarys prielaidų drėgmės kaupimuisi rūsyje, pamatų konstrukcijų drėkimui.
„Tikime, kad bus įvertintas mūsų kreipimasis ir atsižvelgta į teisėtus mūsų prašymus ir reikalavimus – siekiame išsaugoti namo ir gyvenimo kokybę“, – rašė Naikupės g. 9 namo gyventojai.
(be temos)
(be temos)