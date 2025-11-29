Prie Mažeikių vėjo parko auga Pikelių ir Lūšės gyvenvietės

Pikelių miestelio širdis – bendruomenės namai
Kelionės po nepažintus mūsų šalies kraštus kartais gali atnešti labai malonių staigmenų. Įvažiuojant į Pikelių gyvenvietę, vietinių šmaikščiai pristatomą kaip mažiausią Lietuvos miestelį, pasitinka idiliškas peizažas, kuriame gamta ir inovatyvūs žaliosios energetikos sprendimai kuria tikrą tarpusavio harmoniją.
Jadvyga Gedutienė – Pikelių gidė, tad apie šį kraštą žino bene daugiausiai iš visų vietos gyventojų. Paklausta, ką pirmiausia Pikeliuose aplankyti verta, moteris vardina – Švč. Trejybės bažnyčią, kuri turi net septynis medinius altorius, išlikusį Vytauto Didžiojo paminklą bei netoliese esantį paminklą maro aukoms atminti.
Apie bažnyčią miestelio gidė užsimena neatsitiktinai, juk ji – tikras Pikelių bendruomenės pasididžiavimas. Pikelių Švč. Trejybės bažnyčia, pastatyta 1752 metais, minima tarp įspūdingiausių Lietuvoje „medinio baroko“ bažnyčių ir vienintelė su septyniais altoriais. Šios bažnyčios interjeras – vienas gražiausių ir liaudiškiausių Lietuvoje. Tai unikalus medžio statybos paminklas, į kurį daugiau panašių mažai rasime.
Vis tik kelionę po apylinkes geriausia pradėti nuo Pikelių bendruomenės namų, kuriuos Jadvyga kartu su vyru Danieliumi Gedučiu maloniai sutiko aprodyti. Įėjus į pastatą matyti, kad čia visai neseniai įvyko rekonstrukcija. „2019 metais, uždarius lopšelį-darželį, šios patalpos liko nenaudojamos ir apleistos. Tad Pikelių bendruomenės gyventojai nutarė patalpas atnaujinti“, – sako buvęs bendruomenės pirmininkas, „Kuriame kartu“ vadovas Danielius. Dabar šioje jaukioje aplinkoje vyksta susibūrimai įvairiomis progomis ir priimami nakvynei ir „Camino Lituano“ piligrimai.
Su „Ignitis renewables“ parama parką pavertė populiariausia vieta
Kiekvienas, atvykstantis į Pikelių miestelį, tikrai pastebės netoliese veikiančias „Ignitis renewables“ vėjo elektrines. Paklaustas, kaip gyventojai vertina tokią kaimynystę, Danielis kviečia apsižvalgyti. „Pikelių miestelyje yra apie 30 gandralizdžių, o tai reiškia, kad vėjo elektrinės gamtai jokios neigiamos įtakos neturi. Mums, kaip bendruomenei, ši kaimynystė svarbi, nes „Ignitis renewables“ ženkliai prisideda prie miestelio gražinimo ir gyventojų gerovės“, – sakė pašnekovas.
Netoliese bažnyčios prasideda „Camino Lituano“ žemaitiškoji atšaka. Ją žymi stendas su naudinga informacija. „Įprastai žmonės eina pėsčiomis, bet daug kas mina ir dviračiais. Tam, kad būtų patogu, „Ignitis renewables“ paramos dėka įrengėme dviračių remonto stotelę, kuria gali naudotis ne tik bendruomenės gyventojai, bet ir visi kiti atklystantys į mūsų kraštus“, – sakė Jadvyga.
Kartu su „Ignitis renewables“ buvo įgyvendinta ir daugiau įdomių, bendruomenei naudingų projektų. Pavyzdžiui, miestelio parke įrengta link Vytauto Didžiojo paminklo vedanti alėja su saulės baterijų apšvietimu. „Turime ir išmanųjį suoliuką, kuriuo labai džiaugiasi jaunimas, nes čia galima pasikrauti išmaniuosius įrenginius. Taip pat atvykstantys turistai bei piligrimai, prisėdę ant suoliuko, gali išklausyti visą miestelio istoriją. Išleidome knygą apie Pikelius ir pasistatėme Pikelių ženklą“, – pasakojo Danielius. Buvęs bendruomenės pirmininkas juokiasi, kad šviestuvams ir suoliukui atsiradus, tėvai negalėdavo prisikviesti vaikų į namus, o miestelio parkas tapo viena populiariausių vietų jaunimo laisvalaikiui.
Lūšė – mažas miestelis, kuriame tuščių namų nepamatysite
Kaip ir daugumoje nedidelių Lietuvos gyvenviečių, svarbiausiu pirmuoju lankomu objektu Lūšėje tampa bendruomenės namai. „Kadaise tai buvo mokykla, tačiau ji uždaryta jau du dešimtmečius. Taigi pastate įsikūrė Lūšės bendruomenė. Džiaugiamės, kad turime galimybę turėti savo namus, puoselėjame juos ir stengiamės padaryti kuo jaukesnius visiems“, – sakė Agnė Petreikienė, Lūšės bendruomenės pirmininkė.
„Lūšėje gyvena apie 200 gyventojų – nedaug, tačiau tuščių namų čia nėra. O ir svečių sulaukiame – pas ką vaikai atvažiuoja, pas ką anūkai, gyvenimas verda“, – sako A. Petreikienė. Anot pašnekovės, miestelio bendruomenė – nedidelė, tačiau labai vieninga, gyventojai stengiasi kurti bendrystę per organizuojamas šventes, susibūrimus, rengiamus spektaklius ir kitas įtraukias veiklas.
Vieni sportuoja gryname ore, nes miestelis turi įsirengęs lauko treniruoklius, kiti žaidžia nedidelėje krepšinio ir tinklinio aikštelėje. Čia jaunimas laiką leidžia ne tik dienos metu, nes „Ignitis renewables“ padėjo bendruomenei įsirengti saulės baterijomis įkraunamus šviestuvus.
„Gyvenvietės draugystė su „Ignitis renewables“ išties šilta – bendrovės atstovai domisi aplinkinių miestelių kasdienybe ir prisideda kuriant gražesnę aplinką. Gavę finansavimą iš „Ignitis renewables“, įsirengėme penkiolika tokių šviestuvų. Keturi jų pastatyti šalia bendruomenės namų, tad apšviestos ne tik krepšinio bei tinklinio aikštelės, bet ir mūsų pačių rankomis pastatyta scena. Likę šviestuvai įrengti žymiausioje kaimo dalyje – Stoties gatvėje, kur stovi partizanams skirtas paminklas“, – pasakojo A. Petreikienė.
„Tokiose vietovėse kaip Pikeliai ar Lūšė ypač aiškiai matyti, kad atsinaujinanti energetika gali harmoningai derėti su žmonių bendryste. Šalia vėjo elektrinių atgimsta pačių gyventojų kuriamos erdvės, veiklos – iš jų idėjų, darbo ir bendrų iniciatyvų. Kiekvienas sutvarkytas kampas, kiekviena šventė ar išleista knyga tampa bendros, vietą stiprinančios energijos ženklu. Mums svarbu būti kaimynais, kurie ne tik gamina žalią energiją, bet ir padeda kurtis gyvoms, veiklioms bendruomenėms“, – teigė „Ignitis renewables“ bendruomenių komandos vadovė Emilija Musteikytė.
Pikeliai ir Lūšė – tai pavyzdys, kai vėjo energija gali virsti šviesia kaimynyste. Bendruomenės, įsikūrusios prie „Ignitis renewables“ Mažeikių vėjo elektrinių parko, jau keli metai auga ir vystosi gaudami finansinę paramą iš parko vystytojo. Per tris metus bendrai Lūšės ir Pikelių bendruomenių projektams finansinė parama siekia per 87 tūkst. eurų.
