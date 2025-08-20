Prie jūros – knygų mainai

Knygų mylėtojams užduotis paprasta – atsinešti perskaitytą leidinį ir išsirinkti kitą. Taip knygos gauna naujus namus, o skaitytojai atranda naujas istorijas visiškai nemokamai.
„Kai miesto erdvėse organizuojame knygų mainus, mums yra svarbiausia socialiniai ir kultūriniai aspektai bei, žinoma, tvarus požiūris į vartojimą – tai tarsi tylus protestas prieš „pirk, išmesk ir pamiršk“ kultūrą. Čia atsiranda ir gražus atsitiktinės atradimų akimirkos momentas, o bibliotekininkams tai yra puiki proga gyvai susitikti su knygų bičiuliais, pristatyti bibliotekos naujienas, pakviesti į artimiausius renginius ir edukacijas“, – tvirtino Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos kultūros pramogų vadovė Daiva Nakrošienė.
Festivalio metu bus galima ne tik mainytis knygomis, bet ir išbandyti kitus smagius užsiėmimus: klausimyną „Kas atlikėjas?“ bei netradicinį smiginį „Smigink frazę“.
„Juk žmonės čia ateis atsipalaiduoti ir gerai praleisti laiką, todėl paruošėme žaidimų bei siurprizų. Manome, kad artimas ir gyvas bendravimas sukuria pasitikėjimą vieni kitais – taip užsimezga draugystė“, – atviravo D. Nakrošienė.
Tai puiki proga padovanoti skaitytas knygas bei patiems atrasti knygą, kurią jau ilgą laiką norėjote perskaityti.
Naujausi komentarai