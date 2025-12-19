 Pajūryje – įtartinas radinys

Pajūryje – įtartinas radinys

2025-12-19 09:51
Asta Aleksėjūnaitė

Palangos paplūdimyje aptiktas keistas radinys, primenantis karinę įrangą. Į įvykio vietą buvo iškviesti kariškiai ir specialiosios tarnybos.

Nepavojingas: pajūriu vaikštinėję žmonės aptiko keistą objektą, primenantį kariškių įrangą. / Lietuvos kariškių nuotr.

Generolo Kazimiero Nestoro Sapiegos fuzilierių batalionas pranešė, kad daiktas, panašus į sprogmenį, buvo aptiktas pajūryje, ties Nemirseta.

„Gavus pranešimą apie į sprogmenį panašų objektą buvo aktyvuota budinti narų išminuotojų grupė. Nustatyta, kad rastas daiktas – Lenkijos gamybos jūrinis dūminis užtaisas „MDSz“. Užtaisas buvo jau išdegęs, nepavojingas. Užtaisas pašalintas iš paplūdimio“, – pranešė batalionas.

Kariškiai priminė, kad pastebėjus į sprogmenis ar kitus pavojingus daiktus panašius objektus prie jų nereikėtų artintis.

Jokiu būdu tokių daiktų patariama neliesti, apie radinį nedelsiant prašoma pranešti bendruoju pagalbos telefono numeriu.

Lietuvos kariškių nuotr.
