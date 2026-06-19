 Po vandeniu – pirmosios kovos Gargždų baseine

Po vandeniu – pirmosios kovos Gargždų baseine

2026-06-19 15:15
Klaudija Audickaitė

Gargždų sporto centro baseine įvyko neįprastas sporto renginys – surengtos pirmosios „Underwater Torpedo League“ (UTL) varžybos ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. Žiūrovai turėjo progą išvysti neįprastą reginį, kuriame susipina plaukimas, ištvermė ir net imtynių elementai.

Naujovė: pirmosios povandeninės torpedos varžybos sulaukė smalsuolių dėmesio ir Lietuvoje atvėrė kelią naujai sporto šakai.
Naujovė: pirmosios povandeninės torpedos varžybos sulaukė smalsuolių dėmesio ir Lietuvoje atvėrė kelią naujai sporto šakai. / K. Audickaitės nuotr.

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Naujoji sporto šaka pritraukė smalsuolius, norėjusius savo akimis pamatyti, kaip atrodo povandeninės torpedos varžybos.

Baseine susitiko dvi žaidėjų komandos, kurių tikslas – apie 300 gramų sveriančią guminę torpedą nugabenti į vartus, esančius baseino dugne.

Šiame žaidime galioja griežtos taisyklės – nei žaidėjai, nei torpeda rungtynių metu negali iškilti virš vandens.

Be to, leidžiami ir kontaktiniai veiksmai, kadangi priešininką, turintį torpedą, gali atakuoti du varžovų komandos nariai.

Kiekvienas kėlinys baigiasi vienai pelnius penkis įvarčius, o varžybų nugalėtoja tampa ta komanda, kuri pirmoji laimi du kėlinius.

Renginio organizatoriai susirinkusiems pasakojo, kad UTL yra jauna sporto šaka.

Jos ištakos siekia 2017-uosius Jungtinėse Amerikos Valstijose, kur amerikiečių jūrų pėstininkų specialiųjų pajėgų instruktorius šį žaidimą sukūrė kaip streso valdymo ir komandinio darbo treniravimo priemonę.

Per kelerius metus karinėse treniruotėse naudotas pratimas išaugo į savarankišką sporto šaką, kuri dabar žengia pirmuosius žingsnius ir Europoje.

Anot organizatorių, šiuo metu būtent Lietuva tampa pirmuoju Europos centru, nuo kurio prasidės tolimesnė šios sporto šakos plėtra žemyne.

Ilgalaikis lygos tikslas – siekti, kad ateityje ši sporto šaka būtų įtraukta ir į olimpinių žaidynių programą.

Nors UTL Europoje dar tik pradeda savo kelią, pirmosios varžybos Gargžduose parodė, kad net ir po vandeniu galima surengti azartišką, dinamišką bei žiūrovus įtraukiantį sporto reginį.

Šiame straipsnyje:
Gargždų sporto centro baseinas
Underwater Torpedo League
varžybos

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