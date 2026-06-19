Plytų krūva stūkso jau mėnesį

Gyventojų teigimu, plytų krūva palikta itin nepatogioje vietoje – visai šalia pėsčiųjų perėjos. Taip pat statybinės medžiagos nėra aptvertos ar uždengtos.
„Nesuprantu, kodėl, jei ir vyksta kokie nors darbai, plytos turi mėtytis prie pat kelio. Būtų logiška, kad keletą dienų jos čia pastovėtų, bet jau tuoj bus visas mėnuo, kai jos stūkso toje pačioje vietoje. Neatrodo nei estetiškai, nei saugiai. Teko matyti ir vaikus, kurie praeidami pačiupinėja tas plytas, tad nenustebčiau, jei kas nors pradėtų jas mėtyti į gatvę. Gal iš viso kažkas tas plytas tiesiog pamiršo sutvarkyti?“ – svarstė klaipėdietis Tadas.
Anot vyro, netvarkingai sukrautos trinkelės ne tik gadina vaizdą, bet ir verčia suabejoti, ar ši vieta prižiūrima tinkamai.
„Po darbų likusios medžiagos visada turėtų būti išvežamos kaip tik įmanoma greičiau“, – svarstė vyriškis.
Situaciją pakomentavo ir Klaipėdos savivaldybės atstovai. Jų teigimu, šias nuardytas šaligatvio trinkeles laikinai sukrovė savivaldybės vykdomo darnaus judumo priemonių įgyvendinimo (Taikos pr.) pirmojo etapo projekto rangovas.
„Vykdant statybos, kapitalinio remonto ir rekonstrukcijos darbus, tam tikri laikini nepatogumai yra neišvengiami. Atsiprašome gyventojų už laikinus nepatogumus ir dėkojame už supratingumą“, – teigė savivaldybės atstovai.
Vis dėlto gera žinia tai, kad ilgai trukęs nepatogumas netrukus turėtų baigtis – plytų krūva bus pašalinta.
Savivaldybės atstovų teigimu, rangovas kuo greičiau pasirūpins, kad darbų vieta būtų sutvarkyta, o sukrautos trinkelės išvežtos.
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