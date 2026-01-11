Plungė vaduojasi iš sniego

Pranešama, kad stengiamasi kuo operatyviau ir kokybiškiau susidoroti su sniegu, pusnimis ir slidžia danga. Seniūnijos darbuotojai apžiūri ir įvertina atliktus darbus, nukreipia rangovus, kur dar reikėtų padirbėti.
,,Jau patikrinome miestą, įvertinome situaciją. Tragedijos tikrai nėra, šaligatviai valomi, aikštės, laiptai taip valomi, gatvės kai kur net plikos. Darbai ir toliau vyksta. Valome, barstome mišiniu. Iš Birutės ir Miškų gatvių išvežtas sniegas", – sako Plungės miesto seniūnė Agnė Šukienė.
Tragedijos tikrai nėra.
ELTA primena, kad antradienį dėl sudėtingų oro sąlygų buvo paskelbtas ekstremalusis įvykis Plungės rajone.
Tiesa, iš pradžių buvo pranešta, jog rajone bus įvedama ekstremalioji situacija, tačiau, anot mero A. Klišonio, šį potvarkį teko patikslinti.
Plungės rajone dviem dienoms buvo sustabdytas ugdymo procesas, vaikai į mokyklas sugrįžo trečiadienį. Ciklonas „Anna“ atnešė itin didelį kritulių kiekį vakariniuose šalies rajonuose, ypač dideli sniego kiekiai fiksuoti Plungės rajone – čia vietomis iškrito apie 50 cm sniego.
Tuo metu Mažeikių rajono savivaldybė ketvirtadienį skelbė, kad dėl šalčio Mažeikių mieste sutriko maisto atliekų surinkimas.
Pasak savivaldybės, atliekų vežėjai UAB „Ecoservice“ pranešė, kad dėl šalčio (ketvirtadienį oro temperatūra siekė 17 laipsnių šalčio) Mažeikių mieste laikinai atidedamas maisto atliekų rinkimas iš konteinerių. Maisto atliekas planuojama surinkti sausio 22–23 d.
Maisto atliekos pagal reikalavimus į konteinerius dedamos be maišelių, todėl esant tokiam šalčiui jos prišąla prie sienelių ir iš konteinerio gali nekristi.
