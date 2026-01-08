Žiemos pramogos vilioja ir suaugusius vyrus: linksminosi slysdami rogėmis, pririštomis prie mašinos

Savaitgaliais ir darbo dienų vakarais kalniukai aplipę vaikais ir suaugusiaisiais. Norint bent kartą nusileisti nuo kalno, net reikia atstovėti nemažą eilę. Nors Vilniaus centre esantis kalnas gana status, kone visi vaikai nuo jo čiuožia be apsaugų. Traumatologai, matydami tokį vaizdą, griebiasi už galvų ir klausia, kodėl vaikai skrieja be šalmų.
„Visi suprantame, kad su slidėmis čiuožiame su šalmais ir tai yra normalu, o rogutėmis leidžiamės dideliu greičiu, neprisirišę, be jokių apsaugos priemonių, ir čia viskas yra gerai? Tikrai ne“, – pabrėžė Santaros klinikų Neurochirurgijos centro vadovas dr. Aidanas Preikšaitis.
Nuo savaitgalio į Santaros vaikų ligoninę atvežtas jau ne vienas stipriai galvą susitrenkęs vaikas.
„Iš septynių vaikų dvi traumos yra sunkios – tai kaukolės pamato lūžimai. Labai labai nedaug trūko iki katastrofos, labai blogos išeities“, – aiškino A. Preikšaitis.
Vaikai išgyveno, tačiau ligoninėje praleis mažiausiai dešimt dienų.
„Kaukolės pamato lūžiai rodo, kad yra pažeisti dangalai ir smegenys turi susisiekimą su išore“, – teigė A. Preikšaitis.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Slidinėjimas nuo kalniuko gali atrodyti smagus ir nekaltas užsiėmimas, tačiau galvos traumas patyrę vaikai pasekmes jus dar kurį laiką – tokie sutrenkimai paprastai nepraeina.
„Gali pasireikšti atminties ir dėmesio koncentracijos sutrikimai“, – perspėjo A. Preikšaitis.
Prieš porą dienų nuo to paties kalno besileidęs vaikas galva trenkėsi į tvoros stulpą. Nors vietoje buvusius žmones vaizdas ne juokais išgąsdino, vaikas galvos traumos išvengė ir išsisuko tik su kūno sutrenkimais.
„Šiemet toje vietoje jau buvo trys tokie lengvi sužalojimai. Tik tie stulpeliai laiko užtvarą“, – pasakojo greitosios pagalbos specialistas Mindaugas Kliukas.
Prie kalniuko Vilniaus centre tvora įrengiama kiekvieną žiemą tam, kad nusileidę nuo kalno žmonės neišslystų į kalno papėdėje esančią gatvę.
„Pavojinga tiek, kad čia yra šalia važiuojamosios dalies – Vilniuje turime tris tokias vietas“, – teigė M. Kliukas.
Tačiau žiemą pavojingi tampa ne tik kalnai. Jau fiksuojama ir suaugusiųjų, patyrusių žiemos traumas, o tokių itin daugėja Šiaurės Lietuvoje, kur sniego daugiausia. Traumas stebi ir Klaipėdos ligoninės.
„Riešo lūžiai, riešo ir čiurnos traumos. Išlieka pakankamai standartiniai lūžiai“, – aiškino Klaipėdos universitetinės ligoninės traumatologas Donatas Chlebinskas.
Šaligatviai kone visoje Lietuvoje padengti sniegu, ne visur nuvalyti, todėl net ir be plikledžio senjorai dažnai krenta.
„Vyresniems žmonėms verta gerai pagalvoti ir planuoti, ar verta išeiti iš namų – slidumą jiems įveikti kur kas sunkiau“, – patarė D. Chlebinskas.
„Bijau eiti, bijau, kad nepargriūčiau. Išeinu tik kartą ar du per savaitę. Pasisaugau, nes nenoriu antrą kartą patekti į ligoninę“, – pasakojo senjorė.
„Prie perėjų būna sunku pereiti, kartais pasitaiko labai slidžių tarpų“, – teigė moteris.
„Slidu, slidu – šiemet jau kartą pargriuvau, bet nieko nesusilaužiau. Ėjau įsikabinusi, nors sako, kad rankos turi būti laisvos“, – dalijosi senjorė.
Rogutės vilioja ne tik vaikus, bet ir suaugusiuosius. Šalčininkų rajone trys vyrai nusprendė pasilinksminti slysdami rogėmis, pririštomis prie automobilio. Pramoga baigėsi rogių trenksmu į medį, o vyrams teko vykti į ligoninę.
