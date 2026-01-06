Pietinio rajono gyventojai nerimauja dėl savo saugumo: po butus vaikšto įtartina moteris

Bandė veržtis į butą
Jauna klaipėdietė, gyvenanti viename Ievos Simonaitytės gatvėje esančiame daugiabutyje, pasakojo, kad į jos duris netikėtai paskambino moteris.
„Ji sakėsi pardavinėjanti bulves, tačiau stovėjo prie durų visiškai tuščiomis rankomis – neturėjo nei maišų, nei krepšių. Paklausiau, kiek kainuoja bulvės, ji atsakė, kad kibirėlis – 6 eurai“, – pasakojo klaipėdietė, nenorėjusi, kad jos pavardė būtų viešinama.
Tačiau, pasak gyventojos, nepažįstamosios elgesys kėlė rimtų įtarimų, kad tai gali būti ne prekyba, o bandymas patekti į vidų.
Labiausiai nerimą sukėlė ne siūloma prekė, o moters elgesys – ji ne tik nepasitraukė nuo durų, bet ir akivaizdžiai bandė patekti į butą.
„Buvo apsirengusi juodai, su gobtuvu, atrodė gana žemo ūgio ir apie 45–50 metų. Kalbėdama ji laikėsi už durų ir bandė žengti į vidų, tarsi ieškotų progos užeiti. Tai atrodė labai įtartinai, nes viskas vyko vėlyvu metu“, – situaciją aiškino mergina.
Kaimynei siūlė kvepalų
Klaipėdietė tvirtino, kad išsigandusi ji pareikalavo nepažįstamosios išeiti ir greitai užsidarė duris.
Tuo viskas nesibaigė.
„Praėjus vos kelioms minutėms išgirdau, kad ji skambina į duris mano vyresnio amžiaus kaimynei. Pro durų akutę pamačiau, kad tai ta pati moteris, tik šį kartą ji jau siūlė pirkti ne bulves, o kvepalus“, – pasakojo įvykio liudininkė.
Sakėsi pardavinėjanti bulves, tačiau stovėjo prie durų visiškai tuščiomis.
Anot gyventojos, toks elgesys, nors ir atrodo juokingas, kelia rimtų klausimų – ypač dėl vyresnio amžiaus žmonių saugumo.
„Akivaizdu, kad ji ieškojo, kas ją įsileistų į butą, ir siūlė bet kokias prekes, kokias tik sugalvojo. Juk tokiu būdu dažnai veikia ir sukčiai ar vagys – patenka į butą, apžiūri, ieško pinigų ar kitų vertybių. Labiausiai kelia nerimą tai, kaip ji apskritai pateko į pastato vidų – galbūt ji vaikšto ir po kitus miesto daugiabučius. Ar kas nors ją įleido, ar ji kitaip sužinojo laiptinės durų kodą?“ – svarstė klaipėdietė.
Reikia būti budriems
Gyventoja ragino ir kitus klaipėdiečius būti budriems ir neįsileisti nepažįstamų asmenų, ypač tokių, kurie atrodo įtartinai, prisidengia neaiškia prekyba ar paslaugomis.
Taip pat apie tokius atvejus rekomenduojama nedelsiant pranešti policijai.
Pagal Baudžiamojo kodekso 165 straipsnį, tas, kas neteisėtai slapta ar atvirai, panaudodamas apgaulę ar smurtą arba kitokiu būdu prieš savininko ar jo įgaliotų asmenų valią įsibrovė į kito žmogaus gyvenamąjį namą, butą ar kitą gyvenamąją patalpą, įskaitant saugomą būsto teritoriją, gali būti baudžiamas viešaisiais darbais, bauda, laisvės apribojimu, areštu arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
