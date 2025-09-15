Gyvenimas ant parako statinės: šį kartą viešnios iš užsienio galva užstrigo už radiatoriaus

Remiantis Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, kurios valdose – ir Kaišiadorys, suvestine, minėtas šokiruojantis pranešimas buvo užregistruotas 1.15 val. Pagalbą kvietusi kita moteris tegalėjo pasakyti, kad nelaimėlei – apie 50 metų.
Apie šį kuriozišką pirmadienio nakties įvykį buvo informuoti greitosios medikai, policija bei ugniagesiai gelbėtojai. Tačiau pastarųjų pagalbos traukiant nelaimėlę neprireikė, nes po penkiolikos minučių – jiems dar nepasiekus įvykio vietos, buvo pranešta, kad moteris jau ištraukta.
Pasak plačiau apie šį įvykį portalui kauno.diena.lt pasakojusių nelaimėlės kaimynų, ją ištraukė policijos pareigūnai.
Kaimynai pasakojo ir, kad nelaimėlė šaukėsi pagalbos apie 20 minučių. Tačiau nuo jos pagalbos šauksmo prabudusi kaimynė už artimiausios sienos iš pradžių bijojo pas ją eiti, nežinodama, ar ten nėra neblaivių vyrų, kurie ne kartą buvo minėtą landynės šeimininkę, su kuria prieš tai gėrė, sumušę.
Galiausiai negirdėdami vyrų balsų, kaimynė ryžosi ten nueiti. Šaukusios pagalbą buto durys buvo neužrakintos. Ir kaimynė rado ją kniūbsčią tarp lovos, nuo, kurios, panašu, kad neblaivi nukrito, ir sienos, ties kuria – radiatorius, kojomis, kurios tebebuvo ant lovos, į viršų. Iš po žemių tebeaidėjo ir nelaimėlės pagalbos šauksmas ją ištraukti. Tačiau apie 20-čia metų už ją vyresnė kaimynė to padaryti nepajėgė, todėl ir iškvietė specialiąsias tarnybas.
Šioms atvykus, beliko konstatuoti, kad velnias vėl pakišo neblaiviai savo globotinei pagalvę. Greitosios medikai po nelaimėlės apžiūros papildomai išmatavo tik jos kraujospūdį ir paliko įvykio vietoje.
Anot daugiabučio gyventojų, bejėgė jiems padėti ir policija, į kurią jie jau ne kartą kreipėsi pagalbos, nes nuolat į įvairius nuotykius per daugiadienes atostogų gimtinėje išgertuves patenkanti jų kaimynė jai skirtas baudas susimoka.
Pasiteiravus situacijos įkaitų, kodėl šis kurioziškas įvykis, anot jų, „tėra žibutės“, Vokietijoje senelius slaugančios moters kaimynai pasakojo, kad buvo ji, būdama neblaivi, nukritusi ir laiptinėje iš antro aukšto, kai persisvėrė per turėklus, ant betoninių grindų. Tada greitosios medikai buvo ją išsivežę, bet po kurio laiko ji grįžo. Buvo ji sukėlusi ir daugiabutyje gaisrą, rūkydama neblaivi lovoje. O kartą vos nesukėlė ir sprogimo, kai taip pat neblaivi, atsukusi dujų balioną, prisidegė nuo viryklės dujų cigaretę, ir pamiršo jį užsukti. Laimė, kad tada kaimynai greičiau pajuto daugiabutyje dujų kvapą, negu ji panoro dar vienos cigaretės.
