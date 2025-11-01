Paupių kvartale atsirado naujos šiukšlinės

Paupių seniūnaitė Rasa Arcišauskienė sakė, kad naujųjų šiukšlinių tūris – mažas, bet pakankamas, kad tilptų tik nedidelės atliekos, kadangi didelių atliekų vieta – pusiau požeminiai šiukšlių konteineriai.
„Bus aštuonios šiukšliadėžės Klemiškės ir Rūko gatvėse. Dėl vienos dar sprendžiama. Vėjas ir paukščiai išnešiodavo įvairias, ypač lengvas atliekas, pavyzdžiui, popierėlius ar maišelius su šunų ekskrementais. Būdavo ir neestetiška, ir skleisdavo nemalonų kvapą, tiesiog teršdavo aplinką. Kelis kartus rašiau savivaldybei, kad atsisakome atvirų šiukšlinių ir norime uždarų. Tad labai dėkojame Klaipėdos savivaldybei, kad atsižvelgė į mūsų prašymą ir pastatė aštuonias šiukšlines“, – kalbėjo R. Arcišauskienė.
Nors naujosios šiukšlinės įrengtos neseniai, jau dabar matyti pokytis – nebėra netvarkos, kokia būdavo kaskart pakilus vėjui ar prie šiukšlinių atskridus sparnuočiams, ieškantiems maisto.
„Tikrai švariau ir tikrai esame labai patenkinti. Su kitų rajonų gyventojais kalbu ir jie tą patį patvirtina, kad irgi labai norėtų uždarų šiukšlinių. Didesnių šiukšlių nereikia nešti į tokias šiukšliadėžes, tam yra uždari konteineriai. Pas mus apsigyveno labai daug naujų žmonių, tad bandome mokyti gyventojus tvarkos. Reikia nuolatos priminti, kad tik nuo mūsų pačių priklauso, mes tvarkomės ar ne, pas mus gražu ar ne“, – akcentavo R. Arcišauskienė.
