Klausk specialisto: kaip rūšiuoti šventines atliekas

Paulius Rutkauskas,
Aplinkos apsaugos departamento Atliekų tvarkymo kontrolės skyriaus vedėjas
Kur dėti plastikines eglutes?
Kiekvienais metais artėjant Kalėdoms kyla diskusija, kuri eglutė – gyva, dirbtinė ar vazoninė – geresnis pasirinkimas. Svarbu įvertinti poveikį aplinkai ir anglies dvideginio pėdsaką.
Jei tinkamai utilizuojama, gyva eglutė yra geriau už dirbtinę, kurios ekologinis pėdsakas atsiperka tik naudojant ją 5–10 metų. Vis dėlto aplinkai draugiškiausias variantas išlieka eglutė vazone, jei ji sėkmingai persodinama po švenčių. Jeigu Kalėdų medelio spygliai žali, nebyra, atrodo sveikas, jį galima pernešti į vėsesnę patalpą, kurioje yra natūralios šviesos. Vėliau, kai baigiasi pavasarinės šalnos ir oro temperatūra yra aukštesnė nei 10 °C, medelį galima pasodinti lauke.
Norintys atsikratyti dirbtinėmis eglutėmis, jas turėtų pristatyti į stambiųjų atliekų surinkimo aikšteles, nes plastikinėse eglutėse naudojamas plastikas nepriskiriamas perdirbamų medžiagų kategorijai. Jokiu būdu jų negalima išmesti į plastiko atliekų surinkimo konteinerius. Beje, dirbtinės eglutės gali būti naudojamos ne vieną kartą, todėl nereikėtų skubėti jų išmesti.
Kaip rūšiuoti eglutės žaisliukus?
Įvairios kalėdinės dekoracijos puošia aplinką ir suteikia šventėms jaukumo, tačiau jos gana greitai tampa atliekomis.
Šventinės eglutės dekoracijos taip pat gali ir turi būti rūšiuojamos. Rūšiuojant dekoracijas svarbu atsižvelgti į jų medžiagą, nes ne visi žaisliukai gali būti perdirbami. Pavyzdžiui, sudužę stikliniai žaisliukai turi būti išmetami į mišrių komunalinių atliekų konteinerį, kadangi stikliniai žaisliukai dažnai būna dažyti, padengti blizgučiais, turi metalinių detalių, jų negalima perdirbti naudojant įprastą švaraus ir neapdoroto stiklo perdirbimo procesą. Daugiasluoksniai žaisliukai ar tie, kurie turi užteptų, priklijuotų ar kitaip pritvirtintų prie stiklo ar plastiko papildomų medžiagų, dažniausiai taip pat netinkami perdirbti, todėl juos reikia išmesti į mišrių komunalinių atliekų konteinerį. Grynai plastikiniai žasliukai taip pat turi būti išmetami į mišrių atliekų konteinerius.
Netinkamos girliandos
Naujametės neelektrinės girliandos, blizgučiai, lietutis ir kiti Kalėdų eglės papuošalai, pagaminti iš įvairių medžiagų (plastiko, metalo, folijos), paprastai neturėtų būti rūšiuojami kaip perdirbami daiktai. Juos reikia išmest į mišrių komunalinių atliekų konteinerį.
Nebetinkamos elektrinės girliandos taip pat turėtų būti tinkamai išrūšiuojamos. Buitinės technikos, elektrinės ir elektroninės įrangos atliekas galima pristatyti į bet kurią elektronikos parduotuvę, jei atliekos yra tos pačios paskirties kaip parduodami gaminiai. Mažesnius nei 20 cm buitinės technikos prietaisus galima išmesti į specialias surinkimo dėžutes, esančias didesniuose prekybos centruose. Gyventojai elektrinės ir elektroninės įrangos atliekas gali priduoti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse.
Baterijos (išimtos iš žaislų ir kitų įrenginių) ir smulkioji elektronika priimama prekybos centruose.
Pakuočių atliekų vieta
Pastebima tendencija, kad po žiemos švenčių gyventojai išmeta daugiau ir kitų atliekų. Didžiausią dalį jų sudaro pakuotės atliekos: popierinės dėžės, dovanų pakavimo popierius, stiklo tara. Padaugėja ir maisto atliekų dėl didesnio maisto suvartojimo.
Rūšiuojant atliekas reikia atsižvelgti į konkrečioje savivaldybėje galiojančią atliekų rūšiavimo tvarką.
Dovanų popieriaus, popierinių maišelių, kitų popierinių daiktų pakuočių atliekas be metalizuoto ar plastikinio padengimo ar pamušalo ir be kitų nepopierinių dekoracijų reikėtų išrūšiuoti ir išmesti į jiems skirtus popieriaus konteinerius. Dovanų maišelių, pagamintų tik iš plastiko, ar kitų plastikinių daiktų pakuočių atliekas reikėtų išrūšiuoti ir išmesti į jiems skirtus plastiko konteinerius. Jeigu popieriaus ir plastiko atliekos jūsų savivaldybėje renkamos kartu į vieną konteinerį, šios dovanų pakavimo priemonių atliekos metamos į tą patį konteinerį. Medžiagines dovanų juosteles reikia mesti į mišrių komunalinių atliekų konteinerius.
Tvarka gali skirtis
Rūšiuojant atliekas reikia atsižvelgti į konkrečioje savivaldybėje galiojančią atliekų rūšiavimo tvarką, nes skirtingose savivaldybėse gali būti skirtingos taisyklės, tačiau visais atvejais reikia laikytis bendrų rūšiavimo nuostatų. Jos yra visiems vienodos.
Maisto atliekos
Po švenčių likusius patiekalus ir nepanaudotus maisto gaminius galima užšaldyti ir naudoti vėliau, o netinkamus vartoti – tinkamai išmesti. Nuo 2024 m. sausio 1 d. Lietuvos gyventojai privalo atskirai rūšiuoti maisto ir virtuvės atliekas. Tai ES valstybes nares įpareigoja daryti Atliekų pagrindų direktyva, numatanti, kad nuo 2024 m. biologinės atliekos (biologiškai skaidžios sodų ir parkų atliekos, maisto ir virtuvės atliekos iš namų ūkių, biurų, mažmeninės ir didmeninės prekybos, viešojo maitinimo įstaigų) turi būti surenkamos atskirai arba sukompostuotos namų ūkiuose.
Nukirstos eglutės
Nukirstos gyvos eglutės ar eglišakės išmetamos:
• į žaliųjų atliekų konteinerius;
• eglių surinkimo vietose, kurias nustato miesto savivaldybė;
• eglutes galima supjaustyti ir sudeginti krosnyje ar židinyje, lauže, tačiau tai turi būti daroma laikantis reikalavimų: medžio likučiai turi būti sausi, nelikę jokių užpurkštų dažų ar kitokių papuošalų. Deginant lauke svarbu laikytis 30 m atstumo nuo statinių.
Tekstilės atliekos
Tekstilės atliekos, kurių po švenčių taip pat gali susidaryti gausiau, sunkiai perdirbamos. Dėl to būtina kiek galima labiau prailginti tekstilės naudojimo laiką, o tekstilės atliekas rūšiuoti atsakingai.
Į tekstilės atliekoms skirtus konteinerius galima mesti drabužius, avalynę, rankines, diržus, užuolaidas, patalynę, minkštus žaislus. Daiktai turi būti sudėti į maišus. Nešvarios ar šlapios tekstilės atliekos turėtų būti sandariai supakuotos į vandeniui ir kitiems skysčiams nepralaidžią pakuotę.
Negalima mesti sauskelnių, knygų, žurnalų, kartoninių dėžių, stiklinių indų, plastikinių pakuočių, minkštų žaislų su integruotomis elektroninėmis detalėmis (elementais ir kt.) ir tekstilės, užterštos cheminėmis medžiagomis.
Net ir supakuotų tekstilės atliekų negalima palikti prie konteinerio, tekstilės atliekas būtina į jį įmesti.
Į didelių gabaritų (stambiagabaričių) atliekų surinkimo aikšteles galima priduoti visų rūšių tekstilę, taip pat ir kilimus, pagalves, antklodes, minkštųjų baldų dalis, vaikams skirtų automobilių kėdutes, automobilių sėdynes ir kitas dalis.
Tepaluotos, cheminėmis medžiagomis užterštos tekstilės atliekos, kaip pavojingosios atliekos, taip pat žaislai su integruotomis elektroninėmis detalėmis (priskiriama elektronikos atliekoms) turi būti priduodamos į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles.
