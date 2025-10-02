Patyręs pareigūnas Deividas Lenkaitis: pasirinkau šį kelią dėl galimybės būti šalia žmogaus

„Tapti policininku pasirinkau būtent dėl galimybės būti šalia žmogaus, padėti jam. Apsisprendžiau dar mokydamasis vidurinėje mokykloje ir kryptingai to siekiau“, – pasakojo jis.
Per ilgus tarnybos metus pareigūnas matė įvairių situacijų ir sukaupta patirtimi noriai dalijasi su jaunimu – pernai startavus naujai, eksperimentinei darbo su policijos rėmėjais programai, tapo savanoriškos veiklos organizatoriumi.
Programos esmė, kad reaguojančiose pajėgose dirbantis pareigūnas (savanoriškos veiklos organizatorius) į realius iškvietimus vyksta komandoje su savanoriais-policijos rėmėjais.
„Anksčiau, kai į iškvietimus vykdavo du pareigūnai ir vienas rėmėjas, pastarasis dažnai jausdavosi esąs tik stebėtojas. Dabar, kai ekipažą sudaro pareigūnas ir rėmėjas, savanoris tampa lygiaverčiu partneriu, galinčiu realiai padėti atliekant įvairias užduotis: nuo darbo su kompiuteriu iki priemonių eismo saugumui užtikrinti vykdymo ar pagalbos įvykio vietoje. Pastebiu, kad tai labai motyvuoja pačius rėmėjus – jie jaučiasi reikalingesni ir labiau įsitraukę į policijos veiklą“, – aiškino D. Lenkaitis.
Pernai toks eksperimentas vykdytas Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos apskrityse. Jis, pasak pareigūno, buvo sėkmingas ir šiemet tapo oficialia praktika. D. Lenkaitis šiuo metu dirba su maždaug 30 policijos rėmėjų, kurie laiką tarnybai skiria savanoriškai. Ekipažams, kuriuose dirbama su policijos rėmėju, stengiamasi skirti paprastesnes užduotis, tačiau, pasak pareigūno, būna visko.
„Dirbant reagavime niekada nežinai, koks bus kitas iškvietimas. Teko susidurti ir su pasipriešinimu, panaudoti fizinę jėgą bei specialiąsias priemones. Tačiau rėmėjai tam yra ruošiami – nuolat vyksta specialūs mokymai, sporto užsiėmimai, kuriuose tobulinami įvairūs praktiniai įgūdžiai“, – teigė D. Lenkaitis.
Pareigūnas pabrėžė, kad ši programa yra puiki galimybė jauniems, dar gyvenimo kelio nepasirinkusiems žmonėms iš arčiau susipažinti su policininko darbo specifika.
„Pabuvę rėmėjais, jie pamato realų darbą, įvertina savo galimybes ir gali lengviau apsispręsti, ar nori sieti savo ateitį su šia profesija. Jau turime pavyzdžių, kai buvę rėmėjai, dalyvavę minėtoje programoje, sėkmingai baigė Lietuvos policijos mokyklą ir jau dirba pareigūnais“, – džiaugėsi D. Lenkaitis.
Pareigūno teigimu, tokios iniciatyvos kaip ši policijos rėmėjų programa padeda ne tik pritraukti naujus darbuotojus, bet ir stiprina visos visuomenės pasitikėjimą šia institucija.
„Žmonės, tapę rėmėjais, pamato policijos darbą iš vidaus, supranta jo specifiką ir pasidalina savo patirtimi su artimaisiais, draugais, pažįstamais. O tai padeda griauti senus stereotipus ir didina tarpusavio pasitikėjimą“, – sakė kol kas vienintelis savanoriškos policijos rėmėjų veiklos organizatorius Klaipėdos apskrityje.
