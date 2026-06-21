 Patarimas: žvalgykitės per petį

Patarimas: žvalgykitės per petį

2026-06-21 15:00
Indrė Kiseliovaitė

Klaipėdietė pasidalijo įtarimais apie Klaipėdoje Debreceno gatvėje ją ir jos draugę sekusį įtartiną vyriškį. Moterys įsitikinusios – užpuolimo pavyko išvengti tik dėl to, kad nusprendė eiti ne parku, o taku, kuriuo vaikšto ir kiti žmonės.

Svarstymai: kokių kėslų galėjo turėti moteris sekęs vyras, galima tik įsivaizduoti.
Svarstymai: kokių kėslų galėjo turėti moteris sekęs vyras, galima tik įsivaizduoti. / DI nuotr.

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Klaipėdietė teigė norėjusi įspėti kitas moteris, kad būtų atidesnės ir akyliau stebėtų aplinką.

„Ėjome su drauge ir vaikais (su vežimėliais) ir atsisukusios atgal pastebėjome, kad mus seka įtartinas asmuo. Laimei, nesukome į parkelį, o nusprendėme apsisukti ir eiti atgal link viešesnės vietos. Tada prasidėjo keisčiausi dalykai. Kai mes apsisukome, jis taip pat pradėjo eiti atgal per gatvę ir mus nuolatos stebėjo. Galiausiai jis tiesiog išbėgo į gatvę, per kurią mes ką tik buvome perėjusios, ir toliau mus akylai sekė žvilgsniu. Viskas baigėsi gerai, nes laiku jį pastebėjome ir nepatekome į nuošalesnę vietą“, – pasakojo klaipėdietė.

Ji apibūdino ir įtartiną vyriškį, nurodė, kad šis – veikiausiai užsienietis, tamsaus gymio, apie 35–38 metų amžiaus, žemo ūgio, buvo apsirengęs raudonais rūbais.

Klaipėdietė teigė norėjusi įspėti kitas moteris, kad būtų atidesnės ir akyliau stebėtų aplinką.

„Mano patarimas: visada pasidairykite aplinkui, pasikliaukite savo nuojauta ir, jei įtariate kažką negera, jokiu būdu nesukite į parkus, miškelius ar tamsius kiemus. Eikite ten, kur daug žmonių. Saugokite save ir savo mažuosius“, – sakė moteris ir pridūrė, kad veiksmas vyko netoli Debreceno g. 29 namo, perėjus pėsčiųjų perėją.

Susirūpinusi klaipėdietė akcentavo, kad situacijos tikrai neišsigalvojo.

„Tikslo prisigalvoti tikrai neturime ir mums ne paranoja. Žmogus ėjo už mūsų, o mums atsisukus jis sustojo, tiesiog nusuko veidą. Mums pradėjus eiti atgal, jis taip pat pradėjo eiti atgal, perėjo pėsčiųjų perėją ir sekė mus žvilgsniu. Tiesiog norime perspėti moteris ir vaikus. Nusukus į parkelį neaišku, kaip būtų pasibaigę. Jis tikrai nebuvo girtas“, – pažymėjo moteris.

Šiame straipsnyje:
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sekė moteris
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