Pamatę šį ženklą žmonės neslėpė nuostabos – tokios naujovės mieste dar nebuvo

Tokį ženklą klaipėdiečiai pastebėjo dviejose vietose – įvažiuojant į Tiltų gatvę iš Taikos pr. pusės, prie Tiltų g. 29 pastato, o kitas lygiai toks pat – prie Tiltų g. 26 pastato.
Ženklas nėra apčiuopiamas – ant apšvietimo stulpo yra sumontuotas projektorius, kuris nušviečia dviračio tako ženklo atvaizdą ant grindinio.
Įstaigos „Klaipėdos keleivinis transportas“ direktoriaus pavaduotojas Andrius Samuilovas sakė, kad šviečiantys ženklai atsiras ir kitose uostamiesčio vietose.
„Iš viso bus sumontuoti septyni tokie šviestuvai, du iš jų bus su projektuojamais ženklais, nurodančiais, kad dviratininkus reikia lenkti saugiu vieno metro atstumu. Ženklai jau sumontuoti Herkaus Manto gatvėje, nes ten nėra atskiro dviračių tako ir dviratininkams tenka dalintis eismo juosta su kitais A juostos eismo dalyviais. Dviratininkų saugumui užtikrinti sumontuoti eismo juostų skiriamieji barjerai“, – nurodė A. Samuilovas.
Anot jo, dar numatyta įrengti ir meteostotelę, kuri leis dviratininkams dar prieš pradedant kelionę sužinoti dviračių tako dangos būklę, oro sąlygas.
„Dabar stebime, kaip viskas veikia, kokios iškils problemos eksploatacijos metu, kaip naujoves priims dviratininkai. Turi praeiti bent vieneri metai, kad sukauptume pakankamai patirties ir galėtume siūlyti pagrįstus sprendimus dėl tokio ženklinimo plėtros, kuri būtų finansuojama jau iš savivaldybės biudžeto“, – pažymėjo A. Samuilovas.
Šie ženklai įrengiami nuo šių metų gegužės, tai viena priemonių, skatinančių saugesnį ir patogesnį judėjimą dviračiais mieste. Šiame projekte dalyvauja ir miestai iš Vokietijos, Danijos, Estijos, Suomijos, Lenkijos, Švedijos.
