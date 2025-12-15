Palangos miesto garbės ženklai ir premijos įteikti penkioms palangiškėms

Padėka už veiklą
Nuoširdus palangiškių atsidavimas savo darbui ir bendruomenei nelieka nepastebėtas – jau tapo gražia tradicija kasmet labiausiai pasižymėjusiems gyventojams įteikti Palangos miesto garbės ženklus. Apdovanojami nebūtinai plačiai žinomi žmonės – dažniau tie, kurie tyliai, be didelių kalbų, atlieka prasmingus darbus, o jų pastangas su dėkingumu vertina aplinkiniai.
Bendruomenės siūlymu ir specialios komisijos sprendimu Garbės apdovanojimų vakare įteikiamos Palangos miesto garbės ženklai ir premijos tiems palangiškiams, kurių indėlis paliko ryškų pėdsaką miesto gyvenime.
Garbės ženklai ir premijos
Šeštadienį už ilgametį atsidavimą švietimui, visuomeninei veiklai ir Palangos vardo sklaidą Lietuvoje bei užsienyje Garbės ženklais įvertintos pedagogės Jūratė Galinauskienė ir Diana Beržanskienė, o už svarų indėlį į miesto kultūrą ir tradicijų puoselėjimą – choreografė, ilgametė meno kolektyvų vadovė Janina Serapinienė.
Iškilių bendruomenės narių prasminga veikla ir nuoširdus darbas renginio metu įvertintas ir Palangos miesto premijomis. Už novatoriškas idėjas kultūros srityje bei reikšmingą kūrybinę veiklą premija skirta Janinai Serapinienei. Diana Beržanskienė Palangos miesto premija įvertinta už aukštus pasiekimus švietimo ir kultūros srityse bei aktyvią šviečiamąją veiklą. Mokytoja Valerija Šliožienė apdovanota už ilgametį ir miestui svarbų darbą švietime, o su tėvų globos netekusiais mažamečiais dirbanti Airida Freitakaitė – už kilnų ir jautrų indėlį socialinės rūpybos srityje, globojant tris vaikus.
Dėmesys – pirmajai Tarybai
Ypatingas dėmesys skirtas ir pirmajai po nepriklausomybės atkūrimo Palangos miesto tarybai – šiemet minimos jos 35-osios metinės. Miesto meras Šarūnas Vaitkus pabrėžė, kad pirmosios kadencijos Tarybos narių darbas ir palikimas – svarbi miesto istorijos dalis.
„Nuoširdžiausi sveikinimai šiandienos nominantams bei ačiū kiekvienam, kuris savo darbu, rūpesčiu ir idėjomis kasdien prisideda prie Palangos. Kiekvieno iš jūsų indėlis – mūsų miesto stiprybė ir pasididžiavimas“, – sakė meras.
Kultūrinė programa
Palangos miesto savivaldybės gyventojų garbės apdovanojimų vakarą vedė Eglė Daugėlaitė-Kryževičienė. Šventišką nuotaiką kūrė išskirtinė muzikinė programa – dirigentas Vytautas Lukočius, garsėjantis savo kūrybine drąsa ir gebėjimu koncertus paversti jaudinančiais nuotykiais, pristatė elegantišką Vienos valso ir operetės perlų vakarą.
Renginyje skambėjo Imre Kálmáno, Johanno Strausso (jaunesniojo) ir Franzo Leharo kūriniai – melodingos arijos, žaismingi duetai ir romantiški muzikos dialogai.
Scenoje pasirodė operos solistai Ieva Goleckytė ir Edmundas Seilius, programą papildė styginių kvartetas „Opus 1001“.
Nominantės – penkios moterys
Diana Beržanskienė. Palangos Vlado Jurgučio progimnazijos muzikos mokytoja ekspertė D. Beržanskienė – atsakinga, kūrybinga, nuolat tobulėjanti pedagogė, gebanti įkvėpti mokinius ir kolegas. Per daugelį metų ji sukaupė didelę pedagoginę patirtį, kuria dalijasi ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje: Graikijoje, Lenkijoje, Bulgarijoje, Vokietijoje, Estijoje, Egipte, Ispanijoje ir kitose šalyse.
Diana – tikra lyderė, diegianti inovacijas ugdymo procese, taikanti pažangius mokymo metodus ir skiepijanti vaikams meilę dainai. Jos vadovaujamas choras „Vėtra“ aktyviai dalyvauja miesto koncertuose ir televizijos projektuose, o mokytojos paruošti solistai – nuolatiniai respublikinių ir tarptautinių vokalo konkursų Grand Prix ir prizinių vietų laimėtojai.
Jos ugdomų mokinių pasiekimų sąrašas įspūdingas: gausybė prizinių vietų konkursuose ir festivaliuose, ryškūs pasirodymai įvairiuose renginiuose, meno projektuose, kultūrinių mainų programose bei televizijos laidose. Tai – mokytojos profesionalumo, išskirtinės patirties ir nuoširdaus atsidavimo savo darbui rezultatas.
Diana noriai dalijasi savo žiniomis – veda meistriškumo pamokas, seminarus, padeda konkursų dalyviams. Energija, ryžtas, reiklumas sau ir kitiems, bet kartu jautrumas, nuoširdumas, pagarba mokiniui – savybės, kurias prisimena daugybė jos buvusių mokinių.
2020–2023 metais Diana kartu su mokiniais dalyvavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos inicijuotoje respublikinėje akcijoje „Atverk duris vasarai“. Mokytoja pasižymi išskirtiniu kruopštumu, pedagoginiu intelektu ir organizaciniais gebėjimais. Ji yra vertinama tiek mokinių, tiek kolegų už profesionalumą, žmogišką šilumą ir bendruomeniškumą – savybes, kurios kuria tvirtą pasitikėjimo atmosferą mokykloje.
Janina Serapinienė. Choreografė ir švenčių sumanytoja J. Serapinienė, Palangoje gimusi ir užaugusi, net 48 kūrybinio darbo metus paskyrė šio miesto bendruomenei. Baigusi choreografijos studijas Klaipėdoje, savo profesinį kelią pradėjo su tuometinės Palangos Senosios gimnazijos moksleivių šokių grupe, o vėliau perėmė Palangos pagyvenusių žmonių šokių kolektyvo vadovavimą.
Nuo 1978 metų Janina vadovavo „Bočių“ šokėjams, o 1996 m. subūrė atskirą, jaunesnių šokėjų grupę – kolektyvą „Banguolis“. 2015 metais Trečiojo amžiaus universitete ji įkūrė senjorų šokių grupę „Jūrė“ ir liaudiškų šokių grupę, taip praturtindama miesto kultūrinį gyvenimą.
2017 metais jos iniciatyva pradėtas rengti liaudiškų šokių festivalis „Palangos miestely“, per kelerius metus tapęs svarbia rudens tradicija ir neatsiejamu kurorto kultūrinio gyvenimo renginiu.
Janinos vadovaujami kolektyvai koncertavo visoje Lietuvoje ir daugelyje Europos šalių, jie garsino Palangos vardą tarptautiniuose festivaliuose, konkursuose, respublikiniuose renginiuose ir Dainų šventėse.
Per daugiau nei keturis dešimtmečius trukusią veiklą J. Serapinienė pelnė bendruomenės pagarbą profesionalumu, kūrybiškumu ir gebėjimu suburti žmones. Jos ugdyti šokių kolektyvai tapo svarbi miesto kultūrinės tapatybės dalis, o pati Janina įkvepia meilę lietuviškoms tradicijoms, tautiniam šokiui ir bendrystei. Tai – kūrėja, kuri savo darbu paliko ryškų pėdsaką Palangos kultūros istorijoje.
Jūratė Galinauskienė. Palangos Senosios gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė J. Galinauskienė – viena ryškiausių šalies lituanistikos pedagogų. Per savo pedagoginę karjerą ji išugdė apie 150 įvairių konkursų laureatų ir daugelį metų sistemingai vadovauja gimnazijos projektui „Prie upokšnio“, dirbdama su jaunaisiais filologais.
Nuo 1998 iki 2025 metų net daugiau nei 40 jos mokinių šalies konkursuose laimėjo pirmąsias vietas. Dalis buvusių mokinių pasirinko filologijos studijas ir šiandien yra žinomi kūrėjai: muzikė, žurnalistė ir rašytoja Jurgita Šeduikytė, vaikų rašytojas Tomas Dirgėla, rašytoja Ieva Marija Sokolovaitė, kurios romanas „Pozuotoja“ pateko į Metų knygos rinkimus ir pelnė Liudo Dovydėno bei Rolando Rastausko premijas.
J. Galinauskienė aktyviai dalyvauja lituanistinės bendruomenės veikloje: 2011 ir 2025 m. išrinkta Lietuvos asociacijos „Lituanistų sambūris“ tarybos nare, prisidėjo prie atnaujintų Bendrųjų programų svarstymo, domisi egzaminų modelių tobulinimu. Ji yra recenzavusi „Baltų lankų“ literatūros vadovėlius 10–12 klasėms.
2025 m. mokytoja dalyvavo Lietuvos rašytojų sąjungos ir Palangos savivaldybės sudarytos komisijos darbe dėl R. Rastausko literatūrinės premijos, o per 27 metus ne kartą organizavo respublikinį projektą „Moksleivių poezijos ruduo Palangoje“, kuriame dalyvauja jauni poetai iš visos Žemaitijos. Ji taip pat prisidėjo prie Palangos senosios gimnazijos šimtmečiui skirto almanacho „Prie upokšnio“ parengimo.
Jūratė nuolat dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo veiklose, dalijasi patirtimi su kolegomis, o 2025 m. stažavosi Prancūzijoje. Jos profesionalumas, entuziazmas, meilė literatūrai ir gebėjimas įkvėpti jaunąją kartą daro ją viena svarbiausių lituanistinio ugdymo asmenybių Palangoje ir Lietuvoje.
Airida Freitakaitė. Airida – tai žmogus, kurio širdyje telpa nepaprastas gerumas ir atsidavimas. Per vienerius metus ji tapo net trijų tėvų globos netekusių mažamečių – šešerių metų, ketverių metų ir dešimties mėnesių – globėja ir šiandien yra viena iš daugiausiai vaikų globojančių žmonių Palangos miesto savivaldybėje.
Airida su ypatingu jautrumu rūpinasi kiekvienu vaiku, stengiasi suprasti jų individualius poreikius, suteikti jiems saugumą, meilę ir vidinę ramybę. Jos gebėjimas įsiklausyti į vaiko jausmus, nuraminti sunkiomis akimirkomis ir įkvėpti pasitikėjimo tampa atrama ne tik globojamiems vaikams, bet ir visai bendruomenei.
Globos idėja Airidos ir jos sutuoktinio Christian širdyse brendo ne vienerius metus. Juos supo draugai ir pažįstami, jau priėmę į savo šeimas globojamus vaikus – dalijęsi tiek nelengvomis patirtimis, tiek ilgalaikiu vaikų auginimo džiaugsmu. Apie galimybę globoti pora svarstė net dešimtmetį, kol galiausiai 2019 metais kreipėsi į Globos centrą ir pradėjo globėjams skirtus mokymus.
2020–2021 metais tapę trijų mergaičių globėjais, Airida ir Christian patyrė įvairių iššūkių. Vaikai atsinešė sudėtingas emocijas, kurios slūgti pradėjo tik ilgainiui, įgijus saugumo ir pasitikėjimo jausmą.
Be kasdienės globos, Airida aktyviai dalyvauja globėjų bendruomenės veikloje – dalijasi patirtimi, palaiko kitus globėjus, įkvepia savo pavyzdžiu. Jos nuoširdus rūpestis, šiluma ir empatija realiai keičia vaikų gyvenimus, o bendruomenėje puoselėja pagarbos, atjautos ir solidarumo kultūrą. A. Freitakaitės veikla – tai stiprus įkvėpimo šaltinis visiems, dirbantiems su vaikais, ir įrodymas, kad tikras atsidavimas gali pakeisti pasaulį mažiesiems.
Valerija Šliožienė. Valerija – ilgametė Palangos Šventosios pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja ir mokinio padėjėja, visą gyvenimą atsidavusi darbui su vaikais. Per savo ilgą pedagoginę karjerą ji išugdė gausų būrį mokinių, daugelis kurių liko gyventi ir kurti Šventojoje. Valerija pelnytai laikoma Šventosios šviesuliu – žmogumi, kuris jaunajai kartai skiepijo meilę gimtajam kraštui, kalbai ir tradicijoms.
Mokytoja vertinama už atsakingą požiūrį į darbą, iniciatyvumą ir nuolatinį domėjimąsi naujovėmis. Ji aktyviai gilina žinias kvalifikacijos kėlimo kursuose, noriai imasi administracijos pavestų užduočių ir yra pavyzdys daugeliui pedagogų, rodanti, kaip nuoširdžiai dirbti mokykloje neperdegant.
Valerijos pedagoginis kelias prasidėjo 1964 metais. 1967 m. ji tapo Šventosios vaikų darželio vedėja, o nuo 1971 m. – Šventosios pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja. Visą savo profesinį gyvenimą ji skyrė Šventosios vaikų ugdymui. Šiandien Valerija vis dar dirba mokinio padėjėja ir su džiaugsmu skiria mokyklai dalį savo laiko bei širdies.
Jos ilgametis darbas, profesionalumas ir žmogiška šiluma ne tik prisidėjo prie mokyklos kultūros kūrimo, bet ir darė įtaką visos Šventosios bendruomenės augimui. Tai pedagogė, kuri paliko gilų pėdsaką savo mokinių gyvenimuose ir iki šiol išlieka svarbia bendruomenės dalimi.
