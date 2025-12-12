Kurhauze – Palangos miesto savivaldybės gyventojų garbės apdovanojimų vakaras

Renginys vyks gruodžio 13 d., šeštadienį, 17 val. istorinėje Palangos kurhauzo salėje – jaukioje, šventiškoje aplinkoje, kurioje susipins pagarba, bendrystė ir iškilminga žiemos sezono nuotaika.
Vakaro metu klausytojai išvys ir išgirs išskirtinę muzikinę programą: dirigento Vytauto Lukočiaus, garsėjančio gebėjimu kiekvieną pasirodymą paversti jaudinančiu nuotykiu, parengtą koncertą. V. Lukočius – orkestro „Vilnius Sinfonietta“ įkūrėjas ir vadovas, žinomas dėl kūrybinės drąsos ir talentingo dirigavimo, pelniusio jam publikos simpatijas visoje Lietuvoje.
Skambės nuostabiausi Vienos valso ir operetės perlai. Koncertinėje programoje – įsimintiniausi Imre Kálmáno, Johanno Strausso (Jaunesniojo) ir Franzo Leháro kūriniai. Žiūrovai išgirs melodingas operečių arijas ir duetus, žaismingus ir romantiškus muzikinius dialogus, kuriuose atsiskleis meilės, pavydo ir jausmų intrigos.
Scenoje pasirodys ryškūs operos solistai – elegancija ir balsu užburianti Ieva Goleckytė bei charizmatiškasis Edmundas Seilius, pavergiantis publikos širdis savo vokalu ir scenos meistryste. Vakaro programą praturtins ir styginių kvartetas „Opus 1001“.
Renginio vedėja – Eglė Daugėlaitė-Kryževičienė.
Jau tradicija tapo, kad garbės piliečių apdovanojimų vakarą lydės ir specialiai šiai progai sukurti vaizdo reportažai apie nominantus. Juose jautriai ir autentiškai įamžintos svarbiausios mintys, prisiminimai ir artimiausių žmonių pasidalijimai apie pagerbiamas asmenybes – jų nuveiktus darbus, pasiektus rezultatus ir reikšmingus gyvenimo momentus. Šiuose pasakojimuose išryškės tiek plačiai matomi jų veiklos vaisiai, tiek tylūs, dažnai nepastebimi, tačiau ypač svarbūs ir bendruomenei neįkainojami darbai. Tai – įkvepiantys istorijų fragmentai, atskleidžiantys tikrąjį Palangos piliečių indėlį ir paliekantys gilų emocinį įspūdį kiekvienam žiūrovui.
Tai – vakaras, skambantis padėka, muzika ir įkvėpimu. Renginys nemokamas.
