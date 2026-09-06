Palangos merui Šarūnui Vaitkui – naujos pareigos

Apie naują atsakomybę pats Palangos vadovas pranešė socialiniame tinkle.
„Nauja atsakomybė – dar didesnis įsipareigojimas Palangai ir Lietuvai“, – rašė Š. Vaitkus.
Meras teigė už parodytą pasitikėjimą esantis dėkingas partijos pirmininkui L. Kasčiūnui bei kolegoms ir pabrėžė naujas pareigas priimantis su didele atsakomybe.
Pasak Š. Vaitkaus, viena svarbiausių sričių, kuriai jis ketina skirti dėmesį, bus savivalda. Politiko vertinimu, būtent savivaldybėse sprendžiami gyventojams kasdien svarbiausi klausimai – nuo saugios ir sutvarkytos aplinkos iki šeimų gyvenimo kokybės bei vietos bendruomenių stiprinimo.
Palangos meras kaip vieną iš pavyzdžių išskyrė savo vadovaujamą kurortą. Jo teigimu, miesto patirtis rodo, kad rezultatų galima pasiekti turint aiškią kryptį, stiprią komandą ir aktyvią bendruomenę.
„Tikiu, kad šią patirtį galime pritaikyti ir kitose Lietuvos savivaldybėse, kad daugiau žmonių savo miestais galėtų didžiuotis taip, kaip šiandien didžiuojamės Palanga“, – teigė Š. Vaitkus.
TS-LKD suvažiavime taip pat patvirtinta partijos programa artėjantiems savivaldos rinkimams. Joje akcentuojamas savivaldybių stiprinimas, atsakingas viešųjų finansų valdymas, saugesnė gyvenamoji aplinka ir konkrečių projektų įgyvendinimas savivaldybėse.
Nauja atsakomybė – dar didesnis įsipareigojimas Palangai ir Lietuvai.
Suvažiavimo metu pagerbti ir partijos bendruomenės nariai, prisidėję prie Lietuvos valstybės gynimo per 1991-ųjų Sausio 13-osios įvykius.
„Lietuvos Ąžuolų“ apdovanojimai skirti ir Palangos skyriaus atstovams. „Auksiniu Ąžuolu“ apdovanotas Kazys Alminas, „Sidabriniu Ąžuolu“ – Birutė Venclovienė, o „Bronziniais Ąžuolais“ – Rimantas Verseckas, Laimutis Kondratas, Arvydas Dočkus, Arvydas Martinkėnas ir Petras Grecevičius.
Š. Vaitkus pabrėžė, kad naujas pareigas vertina ne tik kaip politinį įvertinimą, bet ir kaip įsipareigojimą Palangai bei jos žmonėms.
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