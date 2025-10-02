 Palangoje – festivalis senjorams

2025-10-02 15:00
Klaudija Audickaitė

Palangoje įsibėgėjo didžiausias Lietuvoje vyresnio amžiaus žmonėms skirtas renginys – festivalis „Senjorų savaitė“. Nuo rugsėjo 28-osios pajūryje vyksta įvairios veiklos, kurių dauguma visiškai nemokamos – festivalis šurmuliuos iki spalio 3 d.

Dalyvavo: jau įvyko Lietuvos legendinių aktorių koncertas, subūręs pilną salę senjorų. / A. Kazlausko nuotr.

Šiemet festivalis siūlo daugiau nei šimtą renginių: ryto mankštas, jogą, susitikimus su žinomais žmonėmis, filmų peržiūras, ekskursijas, šachmatų turnyrus, koncertus ir t. t.

Palangos viešbučiai senjorams šio festivalio proga taiko specialias nuolaidas, o kavinės – išskirtinius dienos pietų pasiūlymus.

Judėjimas taip pat yra vienas svarbiausių senjorų savaitės akcentų. Kiekvieną rytą Palangos sporto centro treneriai veda jogą ir sveikatingumo mankštas, baseine vyksta kineziterapijos užsiėmimai vandenyje, o pėsčiųjų žygiai kviečia atrasti mažiau pažintas kurorto vietas.

Kurhauzo salėje ir koncertų salėje vyksta paskaitos ir pokalbiai apie sveikatą, laimę bei ilgaamžiškumą. Populiarūs ir kino seansai – per dieną vyksta net keletas, tarp jų – kino klasika „Velnio nuotaka“ ir naujesni kūriniai, tokie kaip „Nova Lituania“ ar „Kai apkabinsiu tave“.

Vakare tvyro visai kita atmosfera: šokiai „Močiučių restorane“, pirties programos „Sūrus garas“ ar „Aromatinė terapija“. Senjorus džiugino ir dainininkas Kastytis Kerbedis.

Organizatorių teigimu, pernai festivalyje apsilankė daugiau nei 16 tūkst. dalyvių, todėl tikimasi, kad ir šiemet senjorai aktyviai dalyvaus.

