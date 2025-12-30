 Kunigiškėse iškils 19 mln. eurų vertės būsto bei sporto kvartalas

Kunigiškėse iškils 19 mln. eurų vertės būsto bei sporto kvartalas

2025-12-30 16:27
BNS inf.

Palangoje, Kunigiškėse, iki kitų metų pabaigos iškils nekilnojamojo turto (NT) vystymo bendrovės „Orner“ plėtojamas naujas 19 mln. eurų vertės būsto bei sporto kvartalas „Ritmas“. 

Kunigiškėse iškils 19 mln. eurų vertės būsto bei sporto kvartalas / Įmonės vizualizacija

2,6 ha ploto sklype greta Kunigiškių gatvės planuojama pastatyti 170 apartamentų bei aštuoniolika kotedžų su sporto ir laisvalaikio kompleksu, antradienį pranešė projekto pardavimo partnerė prekės ženklą „Nu:Mo“ valdanti NT bendrovė „Numo property management“.

Jos teigimu, projektas vystomas keliais etapais, jų metu bus įrengtas ir 12 metrų ilgio šildomas baseinas, penki sporto aikštynai, pirtys, sporto klubas, žaidimų zonos. Be to, teritorijoje planuojamas restoranas, grožio ir sveikatingumo paslaugoms skirtos erdvės.

„Kunigiškiai jau atrasti ir pamėgti lietuvių. (...) Matydami šios vietos potencialą nusprendėme kurti projektą, kuris išlaikytų Kunigiškių žavesį, bet kartu praturtintų gyvenimą pajūryje tuo, ko iki šiol čia trūko – pilnaverte sporto, poilsio ir bendruomenės infrastruktūra“, – pranešime teigė „Orner“ rinkodaros vadovė Toma Muznikaitė.

Įmonė Vilniaus regione yra išvysčiusi vieną didžiausių Lietuvoje kotedžų kvartalų „Antežeriai“, būsto kvartalą „Pušų parkas“, o Palangoje įgyvendino projektą „Santjago“

