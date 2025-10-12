Palanga ketina patikrinti visus miesto vaikų darželius

„Savivaldybė jau ėmėsi ir papildomų veiksmų – (...) sudaryta darbo grupė, kuri kartu su savivaldybės kontrolieriaus tarnyba atliks ne tik šios, bet ir kitų ugdymo įstaigų maisto blokų neplaninius patikrinimus: kaip vykdomi maisto produktų užpirkimai, kaip paisoma technologinių kortelių, kaip vykdomas maisto išdavimas vaikams, bus inventorizuojamas ir maisto produktų sandėlis“, – šią savaitę feisbuke rašė kurorto meras Šarūnas Vaitkus.
Pasak jo, taip pat bus peržiūrėtos ir griežtinamos vaikų maitinimo kontrolės procedūros.
Po patikrinimo bus surengtas pasitarimas ir išvados pristatytos ugdymo įstaigų vadovams.
Pasak mero, apie VMVT patikrinimo išvadas kalbėta šią savaitę savivaldybėje skubiai sušauktame pasitarime, kuriame dalyvavo ir „Gintarėlio“ direktorės pavaduotoja Aurelija Jazbutienė, laikinai einanti direktorės pareigas.
„Gautos VMVT išvados apie tai, kokie pažeidimai aptikti „Gintarėlio“ maisto gaminimo bloke, mane kaip miesto vadovą ir trijų vaikų tėvą – tiesiog sukrėtė“, – teigė jis.
Savivaldybės duomenimis, „Gintarėlis“ jau organizavo vidaus patikrinimą, buvo gauti visų su nustatytais pažeidimais susijusių darbuotojų paaiškinimai, sudaryta komisija.
Ji nuodugniai aiškinsis situaciją, tikrins dėl maisto organizavimo atitikimo technologinėms kortelėms, atliks maisto produktų inventorizavimą darželio sandėlyje. Taip pat bus imtasi priemonių dėl papildomų kontrolės veiksmų bei panašių situacijų prevencijos. Bus sprendžiama ir dėl įstaigos maisto bloko darbuotojų atsakomybės.
Visas išvadas įstaiga ketina pateikti iki spalio 31 dienos.
Savivaldybė savo ruožtu spręs dėl lopšelio-darželio „Gintarėlis“ vadovų, kurie yra atsakingi už visos įstaigos veiklą, atsakomybės.
Pasak mero, šis atvejis bus nuodugniai ištirtas, o atsakingi asmenys – įvertinti pagal visus galiojančius teisės aktus.
Kaip rašė BNS, „Gintarėlyje“ patikrinimo metu nustačius maisto tvarkymo ir higienos pažeidimus, uždrausta naudoti 25 kilogramus maisto produktų, atsakingiems asmenimis pritaikytos administracinio poveikio priemonės. Patikrinimo metu inspektoriai aptiko 10,5 kilogramų gamyboje nepanaudotų maisto produktų, kurie buvo rasti tarp darbuotojų asmeninių daiktų.
