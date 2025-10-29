Dėvėtų drabužių parduotuvėje pirko rankinę ir rado lobį: kas ten buvo

Patikrinusi pirkinį namuose, moteris rado 118 JAV dolerių.
„Radau pinigų savo rankinėje iš dėvėtų drabužių parduotuvės! Niekada nebūčiau pagalvojusi, kad taip nutiks. Tai – įsimintiniausia apsipirkimo diena mano gyvenime!“ – džiaugėsi laimingoji pirkėja socialiniame tinkle „Reddit“.
Ji taip pat stebėjosi, kad tiek daug žmonių paaukoja daiktus net nepatikrinę, kas juose yra. Po jos įrašo pasipylė komentarai iš kitų vartotojų, kurie dalijosi panašiomis istorijomis – nuo 5 dolerių, rastų senoje striukėje, iki 24 karatų auksinės grandinėlės ar net 800 dolerių, paslėptų antikvarinėje knygoje.
Jaudinanti žinutė
Tačiau pinigai – ne vieninteliai lobiai, kuriuos galima atrasti tokiose vietose. Kita naudotų daiktų gerbėja pasidalijo jaudinančia patirtimi: įsigijusi vintažinę 1973 metų „Gucci“ rankinę, ji viduje aptiko ranka rašytą raštelį.
Jį paliko moteris vardu Šeilija, neseniai išėjusi į pensiją. Šis mažas atradimas tapo emocingu priedu prie reto aksesuaro.
Tikri kasdieniai lobynai
Ši istorija primena, kad dėvėtų drabužių ir sendaikčių parduotuvės gali būti tikri lobynai. Jų lentynose slypi stilingi, unikalūs ir nebrangūs radiniai, kurių nerasite jokiose internetinėse parduotuvėse.
Be to, tai ne tik ekonomiškas, bet ir ekologiškas pasirinkimas – juk senas daiktas įgauna antrą gyvenimą. Vis dėlto specialistai primena: net ir tarp tokių radinių verta būti atidiems – ne viskas, kas atrodo patraukliai, yra tinkama ar saugu naudoti.
