Nidoje planuojama įkurti modernaus meno muziejų

Anot jos pranešimo, projektą numatoma įgyvendinti viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu.
Šiuo metu savivaldybė aktyviai konsultuojasi su rinkos dalyviais ir ieško potencialių investuotojų bei kultūros erdvių operatorių.
„Nidoje daugiau nei prieš šimtmetį susiformavusi dailininkų kolonija sukūrė unikalią kūrybos tradiciją, kuri iki šiol yra neatsiejama Kuršių nerijos kultūrinio identiteto dalis. Siekiame, kad naujasis muziejus atvertų dar daugiau galimybių šiai tradicijai augti ir skleistis, todėl šiandien ieškome partnerių, galinčių prisidėti prie modernaus, tarptautinio lygio meno erdvės kūrimo Neringoje“, – sakė Neringos savivaldybės meras Darius Jasaitis.
Planuojama, kad Nidos modernaus meno muziejus iškils vietoje senosios vasaros estrados Pamario gatvėje.
Žadama pastatyti daugiau nei 1,1 tūkst. kvadratinių metrų ploto dviejų aukštų pastatą. Jame būtų renginių, koncertų ir konferencijų bei parodų salės, biblioteka, eksponatų saugykla, menininkų rezidencijos, suvenyrų krautuvėlė, kavinė su lauko terasa ir administracinės patalpos.
Šalia muziejaus numatoma sutvarkyti aplinką, įkuriant atvirą lauko skulptūrų parką su amfiteatru.
Preliminari projekto investicijų vertė – apie 3 mln. eurų (be PVM).
Anot savivaldybės, pagrindinė muziejaus misija – puoselėti ir aktualizuoti Nidos dailininkų kolonijos kūrybinį palikimą bei pristatyti šiuolaikinį meną.
Muziejuje ištisus metus veiktų nuolatinė Nidos dailininkų kolonijos istorijai skirta ekspozicija, būtų eksponuojami originalūs kolonijos menininkų kūriniai. Taip pat būtų rengiamos Lietuvos ir užsienio menininkų parodos, edukacinės veiklos bei kultūriniai renginiai.
Neringos savivaldybė pasirinko projektą įgyvendinti suteikiant koncesiją privačiam partneriui. Bus skelbiamas tarptautinis koncesijos suteikimo konkursas.
„Konkurso laimėtojas prisiims atsakomybę už muziejaus statybą, įkūrimą, plėtrą, valdymą ir priežiūrą, taip pat kultūros bei laisvalaikio paslaugų teikimą“, – teigiama pranešime.
Planuojama koncesijos sutarties trukmė – 20 metų.
Naujausi komentarai