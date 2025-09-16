Neeilinė byla: piketuotojas apsigynė nuo baudos už draudžiamus simbolius

Aktyvus piketų dalyvis, visuomenininkas rodė plakatą, dėl kurio teismų slenksčius mina. Tiesa, šis plakatas – mažytis. Virginijus Partaukas tokius didelius buvo nupiešęs. Jie iš piketų rengėjo buvo konfiskuoti.
„Mes jį naudojome apie trejus metus. Pirmą kartą pagaminau pasipiktinęs Putino elgesiu, jo kariauna, ką su tuo ženklu Z išdarinėja Ukrainoje. Man pasirodė labai panašu į fašistinius laikus, ką išdarinėjo Hitleris su kitomis silpnesnėmis tautomis“, – kalbėjo V. Partaukas.
Pamatę aktyvisto plakatą – žmonės skirtingai reaguoja.
„Prie ko čia tas Z ir svastika, tai yra mums nepriimtini dalykai. Aš iškart už tokį viešą dalyką – į kalėjimą“, – teigė pašnekovas.
„Na, vis tiek turime mintyse turėti sau. Viešai negalime reikšti nuomonės“, – sakė pašnekovė.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Vasarą policija iš aktyvisto ne tik atėmė plakatus, bet už tai, kad jis neva demonstravo nacistinę svastiką, sovietinę simboliką bei Rusijos karinių pajėgų simbolį Z, skyrė baudą.
„Tai iš viso areštavo keturis plakatus. Taip pat 150 ekspromtinę baudą, be jokių tyrimų, be nieko, kuri išaugo iki 400, kurios aš nesutinku mokėti. Aš nesijaučiu pažeidėju, negriaunu valstybės pamatų“, – nurodė V. Partaukas.
Vyras tvirtina, kad priešingai – plakatas rodo poziciją ir pilietiškumą. Nors dėl to paties plakato klaipėdietis ir anksčiau buvo įkliuvęs.
„Pirmą kartą, kada panaudojome, jį buvo mums atėmę. Protokolą surašė, baudos neskyrė, bet parėjęs namo pažiūrėjau, kad leidžia mums naudoti šiuos ženklus, nėra absoliutaus draudimo, kad jų negalima būtų naudoti“, – pasakojo V. Partaukas.
Tada policija plakatą aktyvistui grąžino. Taip pat pasielgti ir dabar teismas nurodo. Liepia, kad policija atiduotų visus keturis konfiskuotus plakatus. Teismas panaikino ir policijos skirtą baudą bei iš valstybės priteisė visuomenininkui bylinėjimosi išlaidas.
„Policijos pareigūnai pernelyg tiesmukai skaitė įstatymo raidę. Šiuo atveju – tai nusižengimas prieš valdymo tvarką, o akivaizdu, kad V. Partaukas nenusižengė valdymo tvarkai. Jis buvo kaip tik prieš karą Ukrainoje. Lietuvos Respublika taip pat yra prieš karą Ukrainoje – tai jis nevykdė propagandos“, – nurodė teisėjas Vandalinas Vainius.
Piketų rengėjas džiaugiasi, kad teismas jį suprato. Plakatus, kur V. Putinas prilygintas Hitleriui, dabar žada aktyviai naudoti.
„Gal paskatinsiu ir kitus paremti ne tik žodžiais, bet ir kaip aš remiu – finansiškai. Yra pridėtos mano pavedimų kopijos. Gal mūsų klaipėdiečiai išdrįs aktyviau palaikyti Ukrainą, kaip silpnesnę pusę, kurią niokoja, žmones žudo Putino kariauna, imperinė Putino kariauna“, – šnekėjo V. Partaukas.
Dar vienas teismas dėl to paties V. Partauko plakato laukia ir jo kolegės. Policija plakatą atėmė ir baudą skyrė, kai moteris kartu su grupele žmonių piketavo gegužės 9-ąją, vadinamąją sovietinę pergalės dieną.