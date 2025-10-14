Nebeliks spaudos kioskų?

Bendrovė „Reitan Convenience Lithuania“, valdanti „Lietuvos spaudos“ kioskus, skelbė, kad Vilniuje šiuo metu veikia apie 20 šių kioskų, visoje Lietuvoje – apie pusšimtis.
„Šiuo metu Klaipėdoje veikia devyni „Lietuvos spaudos“ kioskai, o per pastaruosius metus uždarytos keturios prekybos vietos šiame mieste. Šie pokyčiai vyksta dėl pastaraisiais metais sparčiai besikeičiančių vartotojų įpročių – daugiau paslaugų persikelia į skaitmeninę erdvę, auga prekybos vietos išlaikymo išlaidos, todėl visa tai tampa veiksniais, kuriuos įvertiname, galvodami apie tinklo pokyčius. Suprantame, kad gyventojams jų pamėgti kioskai yra artimi, tačiau mums tenka adaptuotis prie besikeičiančios rinkos ir bendros ekonominės situacijos, siekiant užtikrinti veiklos efektyvumą“, – dienraščiui teigė „Reitan Convenience Lithuania“ atstovė Adriana Bakanauskienė.
Pasiteiravus, ar tiesa, kad iki kitų metų Klaipėdoje bus uždaryti visi spaudos kioskai, nes būtent apie tai esą yra informuoti darbuotojai, kompanijos atstovė tokias kalbas paneigė.
Paprašius patikslinti, ar tie devyni spaudos kioskai Klaipėdoje ir toliau išliks, atsakymo nesulaukta.
Viešosios įstaigos „Klaipėdos keleivinis transportas“ vadovas Gintaras Neniškis teigė nepastebėjęs ženklų, kad „Lietuvos spaudos“ kioskus valdanti kompanija bandytų trauktis iš Klaipėdos, tačiau pripažino, kad ši bendrovė jų apie savo planus neinformuoja.
„Kaip tik baigiasi mūsų sutartis su jais dėl bilietų platinimo, tai deramės dėl jos pratęsimo. Žinau, kad nuo autobusų stoties prieš pusantro mėnesio nukeltas čia buvęs spaudos kioskas, bet miesto autobusų bilietai yra platinami pačioje autobusų stotyje, tai keleiviams didelio nepatogumo neturėtų būti. Anksčiau jų platinimo tinkle mūsų bilietais buvo labai daug prekiaujama. Dabar pusė mūsų bilietų platinimo vyksta internetu, tad kioskuose jų dalis sumažėjo. Todėl jie, matyt, ieško, kaip optimizuoti veiklos strategiją“, – svarstė G. Neniškis.
Naujausi komentarai