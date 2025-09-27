 Naktiniai vandalai niokojo kiemą: ardė aikštelės trinkeles ir dėliojo jas po automobiliais

Naktiniai vandalai niokojo kiemą: ardė aikštelės trinkeles ir dėliojo jas po automobiliais

2025-09-27 17:10
Klaudija Audickaitė

Reikjaviko gatvės 3-ojo namo gyventojai savaitgalį pasitiko su ne pačiais maloniausiais vaizdais – kieme rado išardytas trinkeles. Nežinomi asmenys, išardę stovėjimo aikštelės trinkeles, sudėliojo jas po automobilių ratais.

„Savaitgalis prasidėjo ne itin maloniai – nedorėliai išardė mūsų aikštelės trinkeles" , – aiškino Klaipėdos miesto Smiltelės seniūnaitis Marius Bagdonavičius.

Pasak jo, situaciją pastebėjo keletas vietinių šio namo gyventojų – viskas įvyko dar ankstyvą rytą.

„Apie septintą ar aštuntą ryto kaimynai pamatė, kas vyksta. Matė ir pačius kaltininkus – du jaunuoliai visa tai pridarė – tikriausiai nebesugalvojo kitokios veiklos. Kadangi laukti ilgai nesinorėjo, nusprendžiau pats imtis iniciatyvos“, – aiškino M. Bagdonavičius.

Seniūnaitis nelaukė institucijų reakcijos – nupirko reikalingas medžiagas, pasikvietė kelis geranoriškus kaimynus ir ėmėsi tvarkymo darbų.

Vietiniai gyventojai tikisi, kad neatsakingi jaunuoliai bus atpažinti ir sustabdyti, o jei vandalizmas kartosis – bus kreiptasi į policiją.

Šiame straipsnyje:
trinkelės
vandalai
automobiliai
daugiabučio kiemas
stovėjimo aikštelė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų