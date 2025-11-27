Mokestis už sunkiasvorių transporto priemonių važiavimą – į savivaldybės biudžetą

Tikimasi, kad kasmet į savivaldybės biudžetą bus surenkama apie 300 tūkst. eurų.
„Nuo pat pradžių palaikėme tokius pasikeitimus, patys šiuo klausimu teikėme siūlymus Susiekimo ministerijai, todėl džiaugiamės nauja tvarka. Klaipėda – uostamiestis, todėl natūralu, kad sunkiasvorio transporto judėjimas mūsų gatvėmis yra itin intensyvus. Per praėjusius metus šio mokesčio surinkome apie 180 tūkst. eurų, o šiemet – jau apie 275 tūkst. Surinktas lėšas galėsime panaudoti miestui naudinga linkme, infrastruktūros priežiūrai ir gerinimui – gatvėms, tiltams, šviesoforams, apšvietimui ar želdiniams“, – sakė Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.
Siekiant užtikrinti sklandų naujo teisinio reguliavimo įgyvendinimą, savivaldybė atitinkamai pakoregavo tvarkos aprašą. Naujajame tvarkos apraše patikslinta mokesčio mokėjimo, administravimo bei grąžinimo tvarka.
Šį mokestį moka didžiagabaričių ir sunkiasvorių transporto priemonių valdytojai, jei jų transporto priemonės viršija nustatytus matmenis ar ašių apkrovą. Dydis priklauso nuo viršijimo lygio: kuo daugiau transporto priemonė viršija aukštį, plotį, ilgį ar ašių apkrovą, tuo didesnis mokestis. Taikomi vienkartiniai, mėnesio ir metų tarifai, priklausantys nuo viršijimo laipsnio. Ypač pavojingoms transporto priemonėms, kurios gerokai viršija leistinus matmenis ar svorį, mokestis skaičiuojamas pagal padidintą tarifą. Mokestis nemokamas transporto priemonėms, kurios pagal įstatymus priskirtos specialiosioms grupėms, tačiau net ir joms reikia suderinti važiavimo maršrutą su savivaldybe.
