Šis mokestis smogs verslui, tačiau merai bando raminti

Štai baro savininkas Vidmantas Čičelis sako, kad atėjo sunkūs laikai. Esą vilniečiai pramogas mieste keičia į parduotuves.
„Žmonės mažiau eina į miestą ir ten valgo. Visą tai daro namuose“, – teigė „Local pub“ baro savininkas.
Pašnekovo teigimu, jis patalpų neturi, tad jas nuomojasi. Tačiau dėl naujo NT mokesčio dar viena našta guls ant savininko pečių.
„Primena ligoninę, kai matuoji temperatūrą rūsy. Čia panašiai – kažkam nuima mokesčius, o kažkam jie stipriai išauga“, – kalbėjo Vidmantas.
Vyras skaičiuoja, kad per penkerius metus jo baro NT mokestinė vertė šoktelėjo net du kartus. Tiesa, toks smūgis ištiko ne vieną sostinės verslą.
„Stipriai išaugo masinis vertinimas ir verslas subruzdo, pamatęs, kad jau nuo kitų metų bus didžiulis šuolis“, – pasakojo „Luminor“ vyr. ekonomistas Žygimantas Mauricas.
Dėl to Vilniaus valdžiai tenka spręsti pasekmes, ji siūlo mažinti esamus NT mokesčio tarifus.
„Mes girdime nuogąstavimus dėl sudėtingų laikų, konkurencingumo pritraukiant nuomininkus į biurus“, – sakė Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.
Kitais metais viešbučiams, poilsio, maitinimo, kultūros, sporto, mokslo paskirties turtui siūlo 0,5 proc. mokesčio tarifą. O prekybos centrams, administracinėms patalpoms tarifas siektų 0,85 proc. Mokestis padidėtų tik apleistam turtui.
„Stebint šių metų pajamų surinkimą į kitus metus, mes liekame tame pačiame lygyje. Tas augimas bus kompensuotas šių tarifų mažinimu“, – tvirtino V. Benkunskas.
Tiesa, Vilnius dar tik siūlo, o Kaunas ir Klaipėda jau nusprendė. Šiuose miestuose visoms įmonėms mokestis bus vienodas – 0,5 proc. Panašiu keliu žada eiti ir kiti didieji miestai.
„Mažiausiai galima duoti 0,5 proc. dydį, tad mes tą ir padarėme. Tačiau dar prisidės 0,2 proc. gynybos fondui. Suma verslui vis tiek didės“, – kalbėjo Šiaulių miesto meras Artūras Visockas.
„Siūlysime tarybai priimti sprendimą, t. y. nuo dabartinio 0,8 proc. tarifo mažinti iki 0,5 proc.“, – tikino Panevėžio savivaldybės administracijos direktorius Giedrius Šileika.
Tačiau, anot ekonomisto, daryti nuolaidas verslui neturi jokios ekonominės logikos.
„Ekonomika visiškame pakilime, matyt, susiję su politiniu ciklu“, – aiškino Ž. Mauricas.
Merai savo ruožtu aiškina, kad veikia ir konkurencija, todėl reikia skatinti investicijas ir išlaikyti darbo vietas.
„Gresia atleidimais iš darbo ir įmonių bankrotais. Be to, kapitalo iškėlimu ne tik Klaipėdoje, bet ir Lietuvoje“, – teigė Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus.
Tačiau net ir minimalūs tarifai verslui kirs skaudžiai.
„Mums NT mokestis padidėja 40 proc. Jei mokėjome 2,7 tūkst., dabar mokėsime 3,7 tūkst.“, – atskleidė „Local pub“ baro savininkas.
Tiesa, klientams naštos žada neperkelti. O ir dėl nuomos deryboms vietos nėra, tad išeitis lieka tik viena.
„Svetimo skausmo nebūna. Kažkas atsidarys, kažkas užsidarys“, – kalbėjo V. Čičelis.
Suklusti verta ir gyventojams. Nors pirmas būstas asmeniui bus apmokestintas tik nuo 450 tūkst., bet mokančių vis tiek bus. Vien Vilniuje tokių būstų per 1 tūkst.
Pasak ekonomistų, miestų biudžetai nuo mažesnių tarifų nenukentės tik kol kas. Vėliau merai bus priversti grįžti prie dar didesnių mokesčių.
„Biudžetai auga labai stipriai, nes didėja surenkamų pajamų kiekis. Bet žvelgiant į ilgesnę perspektyvą pinigų stygius gali pradėti jaustis“, – pasakojo Ž. Mauricas.
Naujos nekilnojamojo turto vertės ir tarifai įsigalios jau nuo kitų metų sausio, o pirmą kartą NT mokestį reikės mokėti 2027 metais.
