Mogiliovo gatvėje – naktiniai stūgavimai balkone

2025-09-30 14:15
Klaudija Audickaitė

Klaipėdiečiai vis dažniau dalijasi istorijomis apie triukšmingus kaimynus, pažeidžiančius ramybės režimą. Anonimu prisistatęs gyventojas vienoje feisbuko grupėje išreiškė pyktį dėl kaimynų, kurie naktimis balkone leidžia laiką garsiai kalbėdamiesi.

Realybė: kartais iš balkono sklindantys garsai gali būti girdimi ir visame kvartale. / Vytauto Petriko nuotr.

„Mielieji Mogiliovo gatvės keturiolikto namo kaimynai (buto neminėsiu, jei skaitysite, galbūt suprasite). Na, nestūgaukite, kai išlendate visa banda į balkoną rūkyti – juk gyvename visi viename name, ne laukuose esate. Kitiems žmonėms ir į darbus reikia, o ne nuo 22 val. iki beveik ketvirtos ryto klausytis apie jūsų gyvenimo bėdas“, – rašė klaipėdietis.

Perspėjimas sulaukė nemažai kitų gyventojų reakcijų – kai kurie pažymėjo, kad tokį elgesį šiame name stebi jau daugelį metų.

„Tas judesys jau daug metų vyksta, tik kaimynai kantrūs. Bet aš kalbu apie antros laiptinės gyventoją „muzikantą“ iš septinto aukšto, o ne iš dešimto. Nors, pasirodo, yra dar ir aukščiau gyvenančių neadekvačių kaimynų“, – piktinosi klaipėdietė Renata.

Tačiau daugelis teigė, kad apie tokias problemas ne socialiniuose tinkluose reikia rašyti, bet ir imtis griežtesnių priemonių, pavyzdžiui, kreiptis į policiją.

„Skambink į policiją – pareigūnai labai greitai sutvarko visus tuos stūgaujančius, o už rūkymą balkone dar ir baudas skiria“, – pridūrė dar vienas klaipėdietis.

Klaipėdoje nuo 22 val. vakaro iki 7 val. ryto galioja ramybės valandos. Tokiu metu visi gyventojai turi teisę į poilsį, o triukšmadariai gali sulaukti administracinių baudų.

