Mirė ilgametis Klaipėdos kurčiųjų sporto klubo vadovas Arnestas Karpauskas

Apie netektį socialinėje erdvėje pranešė Lietuvos kurčiųjų sporto komitetas.
„Sukrečianti žinia atskriejo iš Klaipėdos – mirė ilgametis Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto Vykdomojo komiteto narys Arnestas Karpauskas.
Jis taip pat daug metų vadovavo uostamiesčio „Šermukšnio“ kurčiųjų sporto klubui, buvo aktyvus Klaipėdos kurčiųjų bendruomenės narys.
Nuoširdžiai užjaučiame velionio artimuosius.
Kada ir kur bus galima atsisveikinti su A. Karpausku, pranešime, kai bus žinoma“, – rašoma pranešime.
