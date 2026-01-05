Mieste tęsiami intensyvūs gatvių ir šaligatvių valymo darbai

„Siekiame užtikrinti saugias sąlygas tiek automobilių vairuotojams, tiek pėstiesiems, todėl ryšį su gatves bei šaligatvius prižiūrinčiais rangovais palaikome nuolat. Kylantys iššūkiai aptarti ir šįryt, priimti nauji sprendimai, turintys palengvinti situaciją, tokie kaip papildomas stotelių, įvažų valymas, sniego išvežimas iš miesto“, – sakė Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.
Šiandien pasitarime akcentuota, kad vienas didesnių iššūkių – gyventojų automobiliai, statomi ant šaligatvių ir siaurose gatvėse. Dėl to kai kuriose miesto vietose technika negalėjo įvažiuoti ir išvalyti sniego. Ypač daug problemų kyla gausiai apgyvendintuose gyvenamuosiuose rajonuose, kur trūksta parkavimo vietų ir automobiliai statomi gatvėse. Taip pat susidurta su problema, kad siaurose gatvėse nebėra kur stumti sniego – valant gatves užverčiamos pėsčiųjų zonos, problemų kyla ir autobusų stotelėse bei ties pėsčiųjų perėjomis. Be to, būta ir tokių situacijų, jog kai kurie prekybos centrai, išvalę savo aikšteles, sniegą supylė ant netoliese esančių šaligatvių.
Šiandien numatyta papildomai valyti stotelių, kiemų įvažas. Kad būtų užtikrintas saugus pėsčiųjų judėjimas, ties perėjomis, stotelėmis ir kitose vietose sustumtas sniegas bus vežamas iš miesto viešųjų erdvių. Sniegui išvežti numatyti plotai tiek šiaurinėje, tiek pietinėje miesto pusėje.
Daug pastebėjimų sulaukiama dėl situacijos daugiabučių namų kiemuose. Šiomis teritorijomis privalo rūpintis daugiabučių namų administratoriai bei bendrijos. Savivaldybė pakartotinai ragina už daugiabučių teritorijas atsakingus asmenis užtikrinti tinkamas sąlygas gyventojams, dėl kylančių problemų artimiausiu metu numatomas susitikimas su administratoriais. Lygiai taip pat savo teritorijomis privalo rūpintis kiekviena įstaiga, organizacija, privačių valdų savininkai.
A. Vaitkus patikina, kad miesto tarnybos dirbo visą naktį dideliu pajėgumu.
„Pastarosios paros Lietuvai ir mūsų miestui atnešė rimtą išbandymą – gausų snygį ir pūgą.
Noriu jus patikinti: miesto tarnybos dirbo visą naktį maksimaliu pajėgumu, kad užtikrintų saugų ir sklandų eismą pagrindinėse gatvėse, viešojo transporto maršrutuose, stotelėse ir pėsčiųjų perėjose. Taip, ne visur dar blizga, tačiau darbai nesustoja.
Po pietų bus pradėtas intensyvus sniego išvežimas iš vietų, kur sniego jau nebelieka kur stumti. Taip pat tęsiamas gatvių ir šaligatvių valymas bei barstymas, ypač ruošiantis prognozuojamam šalčiui.
Artimiausiu metu susitiksime su daugiabučių namų administratoriais, nes būtent jie yra atsakingi už kiemų priežiūrą. Deja, matome, kad ne visi kiemai šiuo metu sutvarkyti, o artėjantis šaltis gali sukelti pavojų tiek gyventojams, tiek specialiajam transportui. Nuoširdžiai dėkoju gyventojams, kurie parodė pavyzdį visai bendruomenei ir kiemus bei parkavimo vietas patys nusikasė, o iš daugiabučių administratorių ir bendrijų reikalausime atsakomybės. Tai jų darbas!
Ačiū visiems, kurie padeda ir kantriai laukia. Dirbame kartu, kad miestas būtų saugus kiekvienam“, – feisbuke rašė miesto meras.
