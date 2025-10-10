Miestas griaus senus statinius

Jei miesto taryba pritars, bus nurašytas Klaipėdos savivaldybei priklausantis nereikalingas ir netinkamas naudoti nekilnojamasis turtas – inžineriniai statiniai – keturi apšvietimo bokštai Stadiono gatvėje ir pastatai – mokykla bei katilinė Klaipėdos gatvėje.
Įstatymai numato, kad savivaldybių turtas, pripažinus jį nereikalingu arba netinkamu naudoti, nurašomas, išardomas ir likviduojamas Vyriausybės nustatyta tvarka.
Klaipėdos savivaldybei nuosavybės teise priklauso keturios apšvietimo konstrukcijos (bokštai), esančios centrinio stadiono teritorijoje, Sportininkų g. 46.
Apšvietimo bokštai patikėjimo teise yra perduoti Klaipėdos sporto bazių valdymo centrui.
Bendrovė „Uostamiesčio ekspertizė“ atliko šių apšvietimo bokštų sudėtinių dalių – atraminių konstrukcijų – techninės būklės vertinimą, kurio metu nustatyta, kad konstrukcijos turi galimos avarinės būklės požymių.
15 – tiek tūkstančių eurų kainuos griovimo darbai.
Atsižvelgiant į tai, kad apšvietimo atramų plieninių konstrukcijų amžius apie 60 metų, t. y. eksploatacinis laikotarpis išnaudotas, manoma, jog jų remontas būtų ekonomiškai nepagrįstas.
Todėl rekomenduojama apšvietimo bokštus demontuoti ir jų atramas pakeisti naujomis, atitinkančiomis šiuolaikinius saugos ir eksploatacinius reikalavimus.
Savivaldybei nuosavybės teise priklauso ir pastatas bei katilinė, esantys Klaipėdos g. 33, Klaipėdoje.
Pastatai yra prastos techninės būklės ir šiuo metu nenaudojami.
Nugriovus minėtus pastatus, būtų atlaisvinta teritorija, kuri bus skirta šalia rekonstruojamo vaikų darželio infrastruktūros plėtrai.
Jei miesto politikai pritartų, būtų sudaryta galimybė vykdyti nekilnojamojo turto griovimo darbus bei nekilnojamojo turto nurašymo procedūras.
Preliminari objektų griovimo suma – apie 15 tūkst. eurų.
