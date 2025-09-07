Miestiečiai susiginčijo: stulpai rūdija ne tik dėl šunų

Per dešimtmečius surūdijo
Bendrovės „Klaipėdos paslaugos“ Gatvių apšvietimo ir eismo valdymo skyriaus vadovas Mindaugas Vasiliauskas paaiškino, kad Klaipėdoje nuolat keičiami senieji apšvietimo stulpai bei šviestuvai.
Avarinių situacijų atsitinka neretai, į visas jas reaguojama, defektai tvarkomi vos gavus signalą.
Informuoti tokiais atvejais vertėtų ne socialiniuose tinkluose, o bendrovei „Klaipėdos paslaugos“. Galima tiesiog paskambinti avarinės tarnybos telefonu. Avarinė tarnyba budi visą parą, vos gavę žinią, dispečeriai siunčia komandą į įvykio vietą.
Visų paprasčiausia apie tokius įvykius pranešti bendruoju pagalbos telefonu.
Turtas, kuris naudojamas kelis dešimtmečius, natūralu, genda ir lūžta.
„Tai yra kasdienybė. Turtas, kuris naudojamas kelis dešimtmečius, natūralu, genda ir lūžta. Apšvietimo stulpus nuolat tenka paremontuoti ar pakeisti“, – kalbėjo M. Vasiliauskas.
Ėmėsi projektavimo
Iš Klaipėdoje esančių kone 24 tūkst. gatvių šviestuvų daugiau nei pusė jau yra pakeista. Likusieji bus keičiami už europines lėšas.
Jau skaičiuojama, kiek apšvietimo stulpų bei atramų reikės pakeisti, kiek ir kuriose vietoje reikės nutiesti naujų kabelių, mat senieji bus keičiami naujais – šiuolaikiniais, pastatyti valdymo įrenginius, kurie reguliuoja ir padeda pasiekti didžiausio efektyvumo – leidžia sumažinti arba padidinti šviestuvų intensyvumą.
Būtent toks projektas šiuo metu rengiamas visam uostamiesčiui.
„Kai tik šis darbas bus padarytas, kibsime į rangos darbus. Viskas remiasi į pinigus. Gautas 200 tūkst. eurų finansavimas paruošiamajam projektui parengti. Kai jis bus baigtas, darbai mieste bus vykdomi atskirais etapais, rangos darbai bus perkami kiekvienai projekto daliai atskirai. Kol kas tikslių terminų, kada Klaipėdoje bus pakeisti visi šviestuvai, dar negalime įvardinti“ – paaiškino M. Vasiliauskas.
Gali nutrenkti gyvūnus
Jis patikino, jog ne šunys kalčiausi dėl to, kad surūdija stulpai.
Veikiau jų šeimininkai, jei leidžia augintiniams gamtinius reikalus daryti kur nedera. Išties gyvūnų šlapimas turi įtakos metalo korozijai.
Tačiau žalą stulpams daro ir nuolatinė drėgmė, kondensatas, kuris susidaro ant metalo konstrukcijų arčiausiai žemės.
Dėl šių veiksnių labiausiai rūdija stulpų apačia, jų dalis, esanti žemėje ar paviršiuje arčiausiai jos.
Naujieji apšvietimo stulpai yra cinkuoti, atsparesni korozijai, bet specialistai pataria keturkojų šeimininkams, dėl pačių augintinių saugumo, neleisti gamtinių reikalų atlikti arti elektros stulpų ar įrenginių.
Lietuvoje yra buvę ir mirtinomis nelaimėmis pasibaigusių atvejų.
