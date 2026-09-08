Lurdas liko be maldininkų

Ruošė asfaltuoti
„Savaitgalį nuplautas vietinės reikšmės kelias, kuris buvo ruošiamas asfaltuoti. Iš viso pas mus tam ruošiami du keliai, vienas driekiasi Kalniškių link, o kitas kelias driekiasi nuo Vėžaičių pusės“, – pasakojo Kartenos seniūnė Alina Jonutienė.
Abu ruošiami asfaltuoti kelio ruožai yra vietinės reikšmės, tačiau pats kelias priklauso įmonei „Via Lietuva“. Asfaltavimo darbams yra pasamdytas rangovas, kuris ir turės rūpintis nuplautu keliu.
Bet vandens pas mus daug.
A. Jonutienė patikino, kad vandens Kartenos seniūnijoje šiomis dienomis tikrai netrūko.
„Gamta padarė, kaip jai patogiau. Kelio vietoje plaukia upė. Atrodė ir tas lietus ne toks smarkus buvo. Bet vandens pas mus daug. Minija ties Kartena pirmadienio rytą buvo pasiekusi kritinę ribą, viršijo penkis metrus, bet vandens lygis po truputį jau krenta. Reikia tikėtis, kad nebus lietaus“, – vylėsi seniūnė.
Kadangi vanduo nuplovė naujai supiltą kelio sankasą kelyje Vėžaičiai–Mikoliškiai–Kartena, tikintieji negalėjo pasiekti Kretingos r. Abakų kaime esančio lurdo, kur buvo planuotos Marijos gimimo iškilmės.
Iškilmės buvo perkeltos į Kartenos bažnyčią.
Upių lygiai po savaitgalio šoktelėjo visoje Vakarų Lietuvoje.
Tvino ne tik Minija ties Kartena, bet ir Akmena-Danė ties Kretinga, kur lygis pirmadienį buvo pasiekęs 381,5 cm ribą, tačiau po truputį ėmė kristi.
Perspėjo laivavedžius
Paprastai patvinus upėms Kretingos rajone, po pusės paros tvinimas stebimas ir Klaipėdos rajono bei Šilutės savivaldybėse.
Šilutės savivaldybė perspėjo laivavedžius patikrinti savo laivus, prišvartuotus Šyšos upėje, kuri buvo pasiekusi 294,3 cm lygį.
Minija ties Priekule taip pat buvo šoktelėjusi iki 485,5 cm ribos.
Rugsėjį dar lis
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos hidrologė Janina Brastovickytė-Stankevič ramino, kad kol kas smarkių lietų sinoptikai neprognozuoja.
„Šiuo metu vandens lygiai pradėjo kristi. Matyt, sutekėjo vanduo iš aukštesnių vietų. Tačiau vandens lygis dar gali kristi Nemuno žemupyje. Bėda tik ta, kad vandens pripildyta žemė ir laukai. Jei vėl pradės lyti, vandeniui nebus kur susigerti“, – paaiškino hidrologė.
Specialistė tikino, kad artimiausiomis dienomis prognozuojami permainingi orai, tačiau turėtų išlįsti ir saulutė, pūs vėjai.
„Visa tai padeda džiovinti žemę. Kol kas kyla tik Šyša Šilutėje, kitose matavimo stotyse yra šioks toks vandens kritimas. Minija ties Priekule dar nekrenta, gali būti, kad vis dar ateina vandens banga iš aukštesnių vietų. Pavojingas lygis čia yra 500 cm“, – patikino hidrologė.
Išsiliejusi Dangė vėl apsėmė „Vinetu“ turistinės sodybos prieigas.
„Panašu, kad ši vasara pasižymėjo naujais maksimumais. Kritulių kiekiai daug kur viršijo maksimalias ribas. Rugsėjį daug kur buvo viršytos kritulių kritinės reikšmės. Nežinome, ar po savaitės ar dviejų vėl pradės lyti. Sudėtingiau gali būti dėl to, kad žemė yra prisotinta vandens“, – pastebėjo J. Brastovickytė-Stankevič.
Prognozuojama, kad rugsėjį iškris 25 proc. daugiau kritulių nei įprastai.
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