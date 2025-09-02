Liguistas potraukis svetimoms gėlėms: vagilės įkliuvo ne pirmą kartą

Praeiviai užfiksavo moterį, skinančią hortenzijų žiedus viešame gėlyne.
Gyventojai nufotografavo pilietę.
Kiti vietiniai tikino, kad moteriai net buvo iškviesta policija.
Pernai rugsėjį taip pat buvo užfiksuota pusamžė moteris, kuri vogė svetimas gėles.
Ar tai ta pati gyventoja, iki galo nėra aišku.
Situacija siutina vietinius gyventojus – kažkas perka augalus, juos sodina, prižiūri gėlynus, o kažkas ateina ir pavagia svetimus žiedus.
Šio mikrorajono daugiabučių gyventojai kasmet rengia gražiausiai tvarkomo kiemo konkursą.
„Vis kartojasi ir kartojasi. Mūsų rajone žmonės nelabai turi tų gėlynų. Mačiau, kad viename prašyme žmonės pažymėjo, kad labai nori gražių gėlynų. O ši, matyt, prieš rugsėjo 1-ąją gėlių atėjo“, – svarstė buvęs Žvejybos uosto rajono seniūnaitis, dabar miesto tarybos narys Saulius Liekis.
S. Liekis prisiminė pernai paryčiais nufilmuotą ponią, kuri jurginus svetimame gėlyne skabė sekatoriumi.
„Čia toks sovietinis mąstymas. Jei visų, tai reiškia, kad niekieno? Man tik įdomu, ar šį kartą buvo iš anksto pasiruošta, ar sekatorių pasiėmė?“ – stebėjosi S. Liekis.
Prieš keletą metų netoli vieno daugiabučio žmonės buvo įsirengę daržą.
Vaikai augino cukinijas, salotas, prieskonius, savo užaugintas daržoves nešėsi į Rudenėlio šventę ugdymo įstaigose.
Bet daržą netrukus nuniokojo vagys, išnešė pakeltas lysves.
„Kažkada bendruomenės daržą kūrėme. Skatiname bendruomeniškumą, kad žmonės iš namų išeitų į kiemus. Juk gražiausio kiemo konkursai vyksta. Labai gaila“, – kalbėjo S. Liekis.
