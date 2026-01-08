Galerijoje – laisvės gynėjų portretai

Anot S. Vilkienės, būtų labai prasminga eksponuoti mūsų didvyrių portretus prieš valstybei ir mūsų žmonėms svarbias patriotines datas.
Pasiūlius šią idėją Klaipėdos apygardos administracinio teismo vadovybei, nedvejota nė akimirkos.
Taip teismo vitrininėje galerijoje nuo sausio 5-osios atsirado nauja paroda – savotiškai graudi, bet labai reikšminga.
Klaipėdietė tikroviškus visų keturiolikos žuvusių laisvės gynėjų portretus atkūrė 2017 m. ir pirmąkart juos eksponavo Klaipėdos valstybinės kolegijos languose.
Kūrėjos teigimu, šis darbas turi labai svarbią simbolinę prasmę.
Įsidėmėti veidą, įsiminti vardą, prisiminti žygdarbį, pasakoti apie tai ateities kartoms – tai vienas patikimiausių būdų išsaugoti herojų atminimą.
1991-ųjų sausį žuvo žmonės, tačiau esą turbūt retas šiandien galėtų išvardyti žuvusiųjų laisvės gynėjų pavardes ar atpažinti jų veidus.
O atminties garantas slypi atvaizde. Tautodailininkės iškirpti herojų portretai yra stulbinančiai panašūs ir visi jie vienoje vietoje daro stiprų emocinį įspūdį.
Itin tikroviškas tuomet 22-ejų Rolando Jankausko atvaizdas.
Šio jaunuolio veidas per išpuolį prieš minią prie televizijos bokšto buvo sumaitotas neatpažįstamai. Tėvai jį pažino tik iš drabužių.
Iš S. Vilkienės iškirpto portreto žvelgia tiesus, tvirtas, valingas jaunas žmogus, kuriam teko labai trumpa misija šioje žemėje ir ordinas po mirties.
Klaipėdietės sukurtų laisvės gynėjų portretų paroda 2020 m. eksponuota Seimo II rūmuose.
S. Vilkienė ne kartą pabrėžė, kad nei mūsų meilė, nei pagarba, nei begalinis dėkingumas nebesugrąžins žuvusiųjų, tačiau savo širdyse mes kiekvienas galime pagal savo supratimą pastatyti jiems paminklą.
