„Via Lietuva“: Klaipėdos aplinkkeliui būtinos teritorijos paaiškės po dvejų metų

„Via Lietuvos“ teigimu, aplinkkelio komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planą planuojama parengti iki 2028-ųjų kovo.
Anot bendrovės, bus suplanuotos aplinkkeliui reikalingos teritorijos, ištirtas eismo intensyvumas, atlikta socialinė ir ekonominė analizė, parengtos kelios techninės projekto alternatyvos. Vėliau bus pradėtos žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros, suformuoti sklypai, projektuojamas bei tiesiamas aplinkkelis.
„Specialiojo plano metu yra nagrinėjamos aplinkkelio alternatyvos, rengiami projektiniai sprendiniai ir pagal juos bus suplanuotos projektui įgyvendinti reikalingos teritorijos“, – komentare BNS nurodė „Via Lietuva“.
Susisiekimo ministerija 1,18 mln. eurų (su PVM) vertės infrastruktūros vystymo plano sutartį pernai rugpjūtį pasirašė su bendrove „Tyrens“.
Premjerė I. Ruginienė trečiadienį Klaipėdoje po susitikimo su uostamiesčio meru Arvydu Vaitkumi žurnalistams sakė, jog dėl aplinkkelio pernai rudenį žengti svarbūs žingsniai bei vylėsi, kad projekto įgyvendinimo tempas nesustos.
„Nuo praėjusių metų rudens pradėti pirmieji darbai ir labai tikimės, kad projektavimas neužtruks laike ir sklandžiai galėsime judėti jau link paties projekto įgyvendinimo“, – kalbėjo I. Ruginienė.
„Dabar tas visas procesas dešimčiai metų ištęstas, bet labai tikiu – čia maksimaliais terminais pagal įstatymą (...) – tikrai galėsime paspartinti procesą ir pasidžiaugti, kad Klaipėda turės kokybišką kelią“, – pridūrė ministrė pirmininkė.
„Via Lietuva“ BNS patikslino, jog dabar vyksta tik teritorijų planavimas, tuo metu kelio projektavimas nevyksta.
Aplinkkelis sujungs Klaipėdos miestą ir jūrų uosto teritoriją su valstybinės reikšmės krašto keliu iš Klaipėdos į Kauną per Šilutę ir Jurbarką.
6,8 kilometro ilgo pietinis aplinkkelis patenka į Rytų–Vakarų transporto koridoriaus Lietuvoje ruožų sąrašą ir priskiriamas ypatingos valstybinės svarbos projektams. Jį numatoma statyti viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės (angl. public private partnership, PPP) būdu.
