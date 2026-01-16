Premjerė ragina LRT vadovę atsistatydinti: buvo spjauta visiems į veidus

„Dabar jau taip“, – Eltai duotame interviu teigė I. Ruginienė, paklausta, ar LRT vadovė turėtų atsistatydinti.
Nors Vyriausybės vadovė akcentuoja, kad gerai, jog LRT direktorė pripažino klaidą, tačiau, anot jos, to nepakanka.
„Puiku, kad pripažino klaidą. Kaip sakau, klaidas daryti yra gyvenimiška. Bet mes kalbame apie ypatingai jautrų klausimą, apie žodžio laisvę, kuomet plius 10 tūkst. žmonių stovėjo lauke, šalo, kovojo ir palaikė ją už žodžio laisvę. Ir vakarykščiai įvykiai parodė, kad tiesiog buvo spjauta visiems į veidus. Ir tai demonstruoja tai, kad taip, (...) tikrai šiai dienai LRT taryba yra teisi“, – sakė ministrė pirmininkė.
„Aš manau, kad tai yra labai, labai grubi klaida. Remigijus Žemaitaitis – tai atskira tema. Bet mes kalbame ne apie asmenybę, kalbame ne apie pavardę“, – teigė ji.
Todėl I. Ruginienė pabrėžia, kad šis LRT sprendimas niekaip nėra suderinamas su žodžio laisve.
„Ar čia apie žodžio laisvę mes kalbame? Čia tikrai nekalbame apie žodžio laisvę. (...) Jeigu tu drįsti nuleisti tokius nurodymus viešai savo darbuotojams, tai kaip buvo tada anksčiau, ko mes nematėme ir negirdėjome? Tai dabar patikėti, kad buvo kitaip ir čia yra toks vienkartinis atvejis – nežinau“, – akcentavo premjerė.
Kaip skelbta, ketvirtadienį LRT pranešė apie sprendimą nekviesti „Nemuno aušros“ lyderio R. Žemaitaičio į tiesiogines laidas.
LRT teigimu, toks sprendimas priimtas, Seimo Etikos ir procedūrų komisijai konstatavus, kad R. Žemaitaitis savo ankstesniais prieš visuomeninį transliuotoją nukreiptais pasisakymais pažeidė Valstybės politikų elgesio kodekso nuostatas.
Atsižvelgiama ir į tai, kad Vilniaus apygardos teismas praėjusių metų gruodžio pradžioje politiką pripažino kaltu dėl neapykantos kurstymo ir Holokausto menkinimo.
LRT televizijos Naujienų tarnybos vadovė Inga Larionovaitė pabrėžia, kad tiesioginis eteris reikalauja atsakomybės ir pagarbos. Pasak jos, tai nėra įžeidinėjimams ar neapykantos retorikai reikštis skirta vieta.
Tiesa, kiek vėliau, pasipylus visuomenininkų bei žurnalistų kritikai minėtam žingsniui, ketvirtadienį sprendimą visuomeninis transliuotojas atšaukė. Anot LRT, sprendimas nekviesti „Nemuno aušros“ pirmininko į tiesiogines laidas buvo klaida.
I. Larionovaitės teigimu, toks sprendimas priimtas skubotai, neįsiklausius į visuomeninio transliuotojo bendruomenės balsus.
