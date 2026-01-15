 Ruginienė apie Klaipėdos pietinio aplinkkelio projektą: gali trukti dešimtmetį

Ruginienė apie Klaipėdos pietinio aplinkkelio projektą: gali trukti dešimtmetį

2026-01-15 13:15
Marta Kraujelytė (ELTA)

Premjerės Ingos Ruginienės teigimu, dešimtmečius planuoto Klaipėdos pietinio aplinkkelio projekto darbai jau pradėti. Vis tik, anot jos, nors procesą tikimasi paspartinti, neatmetama, kad projekto įgyvendinimas gali užtrukti dešimtmetį.

Ruginienė apie Klaipėdos pietinio aplinkkelio projektą: gali trukti dešimtmetį

„Galiu pasidžiaugti, kad pagaliau ledai pajudėjo ir nuo praeitų metų (…) rugsėjo 5 dienos mūsų Vyriausybė pasirašė sutartį dėl projektavimo. Jeigu iki šiol, beveik 30 metų, mes kalbėjome, kad tai svarbus projektas, ėjome tais žingsniais, jau nuo praeitų metų rudens pradėti pirmieji darbai“, – ketvirtadienį žurnalistams Klaipėdoje teigė premjerė.

Vis tik, anot I. Ruginienės, naujojo aplinkkelio statybos darbai gali užtrukti dešimtmetį.

„Mes visiškai startavome nuo nulio, įsivaizduokite – projektavimas, trys etapai, tuomet žemės klausimai, tuomet pačios statybos, tai dabar tas visas procesas ištęstas dešimčiai metų, (...) čia maksimaliais terminais, pagal įstatymą. (…) Tačiau labai tikiu, kad tikrai galėsime paspartinti šitą procesą ir pasidžiaugti, kad Klaipėda turės kokybišką kelią“, – teigė Vyriausybės vadovė.

Šiame straipsnyje:
Klaipėdos pietinis aplinkkelis
Inga Ruginienė
dešimtmetis

Vergija?
Uosto pinigus ima sostinė savo gerovei?
