Klaipėdoje premjerė dalijo pažadus

2026-01-15 14:16
Asta Dykovienė

Šiandien Klaipėdoje darbo vizitu lankėsi premjerė Inga Ruginienė. Susitikusi su uostamiesčio vadovais, ministrė pirmininkė diskutavo pietinio aplinkkelio, senojo pašto ir Šv. Jono bažnyčios klausimais. Visų šių objektų perspektyvą Vyriausybės vadovė regi optimistiškai.

Vizitas: eidama ministrės pirmininkės pareigas I. Ruginienė pirmą kartą lankėsi Klaipėdos savivaldybėje. / A. Dykovienės nuotr.

„Kalbant apie pietinį aplinkkelį, galiu pasidžiaugti, kad ledai pajudėjo. Pernai rugsėjo 5 d. mūsų Vyriausybė pasirašė sutartį dėl projektavimo. Jei mes 30 metų kalbėjome, koks tai svarbus projektas, tai jau nuo praeitų metų rudens pradėti pirmieji darbai. Tikėkimės, kad projektavimas neužtruks, ir sklandžiai galėsime judėti link paties projekto įgyvendinimo“, – kalbėjo I. Ruginienė.

Ministrė pirmininkė pripažino, kad galutinio rezultato galime sulaukti tik po dešimtmečio, tačiau teigė, jog bus galima paspartinti šį procesą.

Premjerė tvirtino, kad Klaipėdos istorinis paštas taip pat yra labai svarbus objektas, kuris šiuo metu priklauso Kultūros ministerijai.

Teigiama, kad susitikime sutarta, jog per šiuos metus kultūros ministrė ir Klaipėdos savivaldybės administracija parengs projektą, kaip bus galima perduoti šį objektą Klaipėdos miestui, kad savivaldybė pati nuspręstų, kas tame pašte turėtų būti.

„Labai tikiuosi, jog metų pabaigoje galėsime pasidžiaugti, kad šitas sprendimas yra priimtas. Jono bažnyčios klausimas irgi labai svarbus. Planuojant biudžetą, jei tik matysime, kad lėšų poreikis yra, ir mes galime juos skirti tiems objektams, tai mūsų mintyse bus kaip prioritetas“, – tikino I. Ruginienė.

Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus po susitikimo su premjere vis dėlto neatrodė labai optimistiškai nusiteikęs.

„Taip, mano veido išraiška kol kas atrodo rūsti, bet tikiu, kad ateityje ji keisis, nes, panašu, kad saulė kyla“, – po bemaž pusantros valandos trukusių diskusijų su I. Ruginiene metaforomis prabilo A. Vaitkus.

